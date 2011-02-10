SGK'lı hastadan bıçak parası istedi!

T24 - Kalp naklinde uyguladığı yeni yöntemlerle tıp literatürüne giren Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan, SGK’li hastanın ameliyatı için 5 bin Euro bıçak parası alırken operasyonla yakalandı. Prof. Özdoğan, haftada iki gün karakola gidip imza atmazsa tutuklanacak.



Aralarında 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da bulunduğu siyaset ve bürokrasi dünyasının önemli birçok isiminin doktoru olarak tanınan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan’ın gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaylar, emekli memur H.K.’nin Sağlık Bakanlığı’na yaptığı şikâyetle başladı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Pazarlıkla miktarı düşürdü



H.K., bakanlığa verdiği dilekçede, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesi olduğu halde by pass ameliyatı için Prof. Dr. Özdoğan’ın kendisinden 25 bin TL talep ettiğini iddia etti. Bunun üzerine bakanlık bürokratları H.K.’yle görüşerek konuyu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaştı. H.K. savcılıkta da şikâyetini tekrarlayarak, 25 bin lira bıçak parasının pazarlıklar sonucu 5 bin Euro’ya kadar düştüğünü anlattı.



Savcılık, Özdoğan’ın bıçak parası aldığı iddialarını araştırarak polise seri numaraları alınmış banknotlarla operasyon yapılması talimatını verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, H.K.’den, Özdoğan’a paraları teslim etmesi için randevu almasını istedi. Özdoğan, randevuyu 4 Şubat gününe hastanedeki odasına verdi.





Polisleri yakını gibi tanıttı



H.K., yanındaki iki polisle birlikte Özdoğan’ın odasına girdi. Polisler kendilerini H.K.’nin yakın akrabaları olarak tanıttı. H.K., seri numaraları alınan paraları Özdoğan’a verdi. Ünlü profesörün paraları cebine koymasının ardından polis, kimliklerini çıkardı ve Özdoğan, gözaltına alındı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ancak parayı niye aldığını açıklayamayan Özdoğan, geceyi nezarette geçirdi. Mahkemeye sevk edilen profesör, toplumda saygın bir kişiliğinin bulunması gibi nedenlerle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Özdoğan’a Denetimli Serbestlik kapsamında haftada iki gün semt karakoluna imza verme zorunluluğu getirildi.







