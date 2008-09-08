SGK'dan önemli KEY duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Resmi Gazete’deki Konut Edindirme Yardımı Hak sahipleri listesinde isimleri ve sigorta sicil numaraları yer aldığı halde T.C kimlik numaraları olmayanlara referans numarası verileceğine işaret ederek, listede adı olmayanlara referans numarası verilmeyeceğini açıkladı.



SGK, KEY ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ödemenin listede isimleri ve sigorta sicil numaraları yer aldığı halde T.C. kimlik numaraları yer almayan hak sahipleri ile ilgili olduğu ifade edildi.



Resmi Gazete’de yayımlanan listelerde isimleri yer almadığı halde hak sahibi olduklarını veya yardım tutarını eksik aldıklarını ileri sürenlere ilişkin itirazların sonuçlandırılması çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, listede ismi olmayanlara referans numarası verilmeyeceği kaydedildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:



“Buna göre, Resmi Gazete’de yayımlanan listede isimleri ve sigorta sicil numaraları yer aldığı halde, T.C. kimlik numaraları yer almayan hak sahiplerinin, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek T.C. kimlik numaralarının tespiti halinde, bu kişilerin yardım tutarlarını nema veya hisse senedi şeklinde alabilmeleri amacıyla referans numarasının kayıtlı olduğu yazı kendilerine verilecek ve bu kişiler, söz konusu belge ile birlikte Ziraat Bankası Şube Müdürlüklerine müracaat ederek yardım tutarlarını nema veya hisse senedi şeklinde alabilecek.





