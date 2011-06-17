-SGK'DAN EMEKLİLERE 'MAAŞ' UYARISI KONYA (A.A) - 16.06.2011 - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Bağ-Kur Emeklisi Ömer Çimen'in, hac parası biriktirmek için bankada biriktirdiği emekli maaşının SGK tarafından 'öldü' sanılarak kesildiğini iddia etmesi üzerine, SGK Beyşehir Merkez Müdürü Yahya Çelik, emeklilerin aylıklarını uzun süre bankada biriktirmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Mayıs'ta Beyşehir Sosyal Güvenlik Merkezine başvuran Ömer Çimen'in, dilekçe ve eklerinin kendisinden alınarak aynı gün postayla Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emeklilik işlemleri servisine gönderildiğini belirtti. Ömer Çimen ile ilgili işlemin yapılarak sonucun postayla kendisine gönderildiğinin tespit edildiğini bildiren Çelik, açıklamasında şunlara yer verdi: ''Konuyla ilgili olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 97. Maddesi 'Bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 6 ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur' hükmü içermektedir. İade edilen aylıkların tekrar ödenmesi işlemleri ancak emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları halinde yapılmaktadır. Diğer taraftan, aylık hesapları üzerinden yürütülen otomatik ödeme talimatları hareket olarak değerlendirilmemektedir. Aylıklarınızın kesilip mağdur olmamanız için PTT ve bankalara gönderilen aylıklarınızı 6 ay geçmeden tahsil etmeniz gerekmektedir.'' PTT ve bankalardan aylıklarını 6 aylık sürede almayıp, aylık hesapları Sosyal Güvenlik Kurumuna iade edilen emekli veya hak sahiplerinin aylık ödeme işlemini tekrar başlatmaları için ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu birimine yazılı olarak başvuruda bulunması gerektiğini vurgulayan Çelik, bu kişilerin yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin olarak nüfus kayıt belgelerinin istendiğini, bunun üzerine durdurulan aylıkların, emekli veya hak sahibinin yazılı başvurusu üzerine takip eden aydaki ödeme gününde hak ettiği aylığı ile birlikte gönderileceğini kaydetti.