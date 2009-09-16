SGK'dan çalışanlara uyarı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugüne kadar hak sahiplerine ödemeli zarf gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, Kurumun, yasalarla belirlenen haller ve özel yetkilendirilen personeli haricinde hiç bir çalışanıyla tahsilat yapmadığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, özellikle büyükşehirlerdeki işveren, sigortalı ve emeklilerin, ''Kurum görevlisi olduğu izlenimi uyandıran bazı kişilerce çeşitli yol ve yöntemlerle aldatıldığı'' belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili açıklamalar yapılmış olmasına ve yasal yollara başvurulmasına rağmen, son günlerde Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleriyle ilgili denenmiş bir girişim nedeniyle vatandaşların bir kez daha uyarılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Emekli bir vatandaşın evine giden şahısların, ''KEY ödemesi yapılabilmesi için gerekli formun yer aldığı ve SGK tarafından gönderilen zarfın, 10 TL karşılığında kendisine verileceğini'' söyledikleri ve vatandaştan 10 TL aldıkları kaydedilen açıklamada, kurumun her türlü gönderisinin PTT aracılığıyla yapıldığı ve bedelinin Kurum bütçesinden karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, ''Bugüne kadar hak sahiplerine ödemeli zarf gönderilmesi söz konusu olmamıştır. Kurumumuz, yasalarla belirlenen haller ve özel yetkilendirilen personeli haricinde hiç bir çalışanıyla tahsilat yapmamaktadır'' denildi.

Vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri için yasal olmayan yıllardan gelen bu tür taleplere itibar etmemeleri istenen açıklamada, talep edenler hakkında ''Alo 155'' hattına veya en yakın emniyet müdürlüklerine başvurmaları ve suç duyurusunda bulunmaları gerektiği ifade edildi.