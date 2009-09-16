T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SGK'dan çalışanlara uyarı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugüne kadar hak sahiplerine ödemeli zarf gönderilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

16 Eylül 2009 03:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugüne kadar hak sahiplerine ödemeli zarf gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, Kurumun, yasalarla belirlenen haller ve özel yetkilendirilen personeli haricinde hiç bir çalışanıyla tahsilat yapmadığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, özellikle büyükşehirlerdeki işveren, sigortalı ve emeklilerin, ''Kurum görevlisi olduğu izlenimi uyandıran bazı kişilerce çeşitli yol ve yöntemlerle aldatıldığı'' belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili açıklamalar yapılmış olmasına ve yasal yollara başvurulmasına rağmen, son günlerde Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleriyle ilgili denenmiş bir girişim nedeniyle vatandaşların bir kez daha uyarılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Emekli bir vatandaşın evine giden şahısların, ''KEY ödemesi yapılabilmesi için gerekli formun yer aldığı ve SGK tarafından gönderilen zarfın, 10 TL karşılığında kendisine verileceğini'' söyledikleri ve vatandaştan 10 TL aldıkları kaydedilen açıklamada, kurumun her türlü gönderisinin PTT aracılığıyla yapıldığı ve bedelinin Kurum bütçesinden karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, ''Bugüne kadar hak sahiplerine ödemeli zarf gönderilmesi söz konusu olmamıştır. Kurumumuz, yasalarla belirlenen haller ve özel yetkilendirilen personeli haricinde hiç bir çalışanıyla tahsilat yapmamaktadır'' denildi.

Vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri için yasal olmayan yıllardan gelen bu tür taleplere itibar etmemeleri istenen açıklamada, talep edenler hakkında ''Alo 155'' hattına veya en yakın emniyet müdürlüklerine başvurmaları ve suç duyurusunda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24