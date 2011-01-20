-SGK'DAN "ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şeker ölçüm çubuklarının teminine ilişkin, son günlerde yaşanan sıkıntılara, Danıştay 10. Hukuk Dairesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının neden olduğunu, kurumun vatandaşları mağdur etmesinin asla düşünülemeyeceğini bildirdi. SGK'dan yapılan ''basın duyurusunda'', şeker ölçüm çubukları bedellerinin ödeme yönteminin SGK tarafından alınan kararla değiştirildiği, çubuk bedellerinin, yoğun bürokratik işlemler sonucunda ödendiği ve uygulamanın vatandaşları mağdur ettiği yönünde bazı haberlerin çıktığı anımsatıldı. SGK'nın vatandaşları mağdur etmesinin asla düşünülemeyeceği vurgulanan açıklamada, kurumun görevleri arasında sağlık hizmetlerine kolay ulaşımı sağlamanın yer aldığı bildirildi. Şeker ölçüm çubuklarının temini konusunda, son günlerde yaşanan sıkıntının Danıştay 10. Hukuk Dairesinin 5 Kasım 2010 tarihli kararı gereğince, SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki şeker ölçüm çubuğuna ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararının neden olduğu belirtilen açıklamalarda, şunlar kaydedildi: ''Son günlerde şeker ölçüm çubuklarının temini hususunda karşılaşılan sorunların temelinde Danıştay 10. Hukuk Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı vardır. Mahkemenin kararına bağlı olarak, kurumumuzdan çıkarılan 2011/5 sayılı genelge, kurumun keyfi bir uygulaması değildir. Danıştay tarafından verilen karara kadar, 2007'den bu yana eczanelerden temin edilmekte olan şeker ölçüm çubuklarının, vatandaşlarca alımı mahkeme kararı sonrasından sıkıntıya girmiştir. Kurumumuz, Danıştay 10. Hukuk Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına gerekli itirazı yapmış ve idari olarak yapılması gereken çalışmalarına devam etmektedir. Yürütmesi durdurulan şeker ölçüm çubuğunun, her bir adedi için ödenen tutara, bugüne kadar medikal firmalar veya vatandaşlarımız tarafından herhangi bir itiraz olmamıştır.''