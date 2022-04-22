SGK’ya ait ilde toplam 61 taşınmaz satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait 14 ilde toplam 61 taşınmaz satışa çıkarıldı. SGK'nın satacağı gayrimenkuller arasında Ankara, Didim ve Antalya Manavgat'ta değerli araziler de yer alıyor. Satışa çıkarılan taşınmazların muhammen bedeli 264 milyon lirayı aşıyor.

Taşınmazların çoğunluğu Ankara’da olmak üzere, Antalya Manavgat, Denizli, Aydın Didim, Konya, Kütahya, Manisa, Erzurum, Uşak, Karaman ve Çorum’da yer alıyor. Didim’deki arazi D-Marine’e komşu. Bina ve arsalardan oluşan taşınmazlar için belirlenen muhammen bedeli 264.2 milyon lirayı buluyor.

SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda satışların açık artırma usulüyle yapılacağı açıklandı. Ancak hemen ardından vurgulanan şu not dikkat çekti:

“Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.”

İlanda, ihalelerin ilkinin 9 Mayıs, sonuncusunun 20 Mayıs’ta yapılacağı duyuruldu. Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler için Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 /585 61 34 no.lu telefonlar verildi.