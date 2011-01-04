SGK üzerinden 15 milyon vurgun!

T24 - Sokakta yaşayan insanların kimliklerini kullanarak şirketler kuran çete, binlerce kişiyi sahte sigortalı yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, aralarında avukatların ve mali müşavirlerin de bulunduğu çeteye darbe indirdi. Müfettişler, kurulan paravan firmalar üzerinden vatandaşların usulsüz şekilde sigortalı gösterilip sağlık hizmetlerinden faydalandırıldıkları, bu şekilde SGK’ nın dolandırılarak devletin zarara uğratıldığını tespit etti. SGK müfettişleri, yaptıkları inceleme ve denetimlerde, paravan olarak kurulan 26 şirket belirledi. Şirketlerin ortaklarını mercek altına alan SGK müfettişleri, paravan olarak kurulan şirketlerin binlerce kişiyi sahte sigortalı yaptığını ortaya çıkardı. İncelemelerde, şirketlerden 8’inin sahte kimlik ve belgelerle kurulduğu tespit edilirken, bin 669 sahte sigortalı olduğu anlaşıldı.



Evsizler ve işsizler

Müfettişlerin incelemelerinde, şirket sahibi olarak görülen kişilerin bir çoğunun sokakta yaşadığı ya da düşük gelir düzeyinde olduğu belirlendi. Çete, kimliklerini aldığı bu kişilere çok düşük paralar ödeyerek paravan şirketlerin ortağı yaptı. İncelemeler sonrasında 26 şirket üzerinden sahte sigortalı yapılan kişilerin sigortaları iptal edilirken, çetenin sahte sigorta bildirimleri yaparak devleti yaklaşık 15 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Sahte sigortalı olmak isteyenlerden 150 lira ile 500 lira arasında para topladığı belirlenen çetenin içerisinde, 5 mali müşavir ve avukatların da olduğu belirlendi. Çete ile ilgili soruşturma devam ederken, müfettişler elde ettiği bilgiler doğrultusunda cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. SGK sahte sigortaların kurumun üzerinden yaptığı harcamaların tahsili için icra işlemi başlattı.



