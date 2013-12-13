SGK, telefona bakan ÇYDD gönüllüsünü kaçak işçi saydı

Maliye’nin vergi kıskacına aldığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bir darbe de Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) geldi. SGK’nin, dernekteki gönüllüleri “kaçak işçi” statüsünde değerlendirerek ceza kestiği öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Hakan Dirik’in haberine göre, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, derneğe gönüllü olarak hizmet edenlerin, bağışta bulunanların yıldırılmak istendiğini belirterek, “Yurtsever vatandaşları ürkütüp caydırmaya çalışıyorlar, ama desteğimiz her geçen gün artıyor” dedi.

Topladığı bağışlar ticari faaliyet olarak değerlendirilerek Maliye tarafından milyonlarca lira vergi cezası kesilen ÇYDD yöneticilerinin SGK ile başı dertte. ÇYDD Başkanı Çelikel, yaşadıkları durumu şöyle anlattı:

“Özellikle 2009’dan sonra SGK’nin ağır muamelemesine maruz kaldık ve ceza yedik. SGK’nin müfettişleri derneğimize, şubelerimize sık sık baskın yapıyor. Diyelim ki o sırada telefon çaldı ve derneğe üye olmayan bir gönüllü telefona baktı. Telefona bakan kişi ‘kaçak işçi’ muamelemesine tabi tutuluyor. Bu kaçak işçi değerlendirmesi yüzünden binlerce lira ceza ödedik. Bu neredeyse her şubemizin başına geldi. Şubemize bir kargo geldiğinde, o evraka imza atan gönüllü bile kaçak işçi muamelesi görüyor. ‘Madem gönüllü, derneğe üye değil, o zaman işçidir’ diyorlar ve cezayı kesiyorlar.”

SGK’nin kestiği cezaların, derneğe yapılan bağışlardan ödenmediğini vurgulayan Çelikel, “Bu cezaları yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ödüyor. Ortada bir hata yok, ama SGK’ye göre hata yapan bizsek, cezayı da biz ödüyoruz. Moral bozmaya, psikolojik olarak yıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. Derneğimizde çalışanların manevi menfaatleri dışında hiçbir çıkarı yok. Herkes karşılıksız çalışıyor. Şu anda SGK’nin kestiği bütün cezaları ödedik” diye konuştu.

Yıldırmak için yapıyorlar

Derneğe bağış yapanlara da baskı ve yıldırma politikası uygulandığını belirten Çelikel, ancak bunun ters teptiğini belirtti. Yurtsever insanların bu durumda “inadına” bağış yaptığını belirten Çelikel, “Bize bağış yapan kişiler, sanki trilyonları götüren vergi kaçakçılarıymış gibi vergi dairelerine çağrılıyorlar. ‘ÇYDD’ye niye bağış yaptınız, karşılığında ne aldınız’ gibi sorulara maruz kalıyorlar. Öğrencilere burs veren bir eğitim derneği ne satabilir ki? Bu ‘Siz bağış yapmayın, burs vermeyin’ demektir. Yıldırmak için yapıyorlar, ama burs verenler daha büyük tepkiyle üstelik inadına bağış yapıyor. Amaçları, yardım yapan yurtsever vatandaşları caydırmak, ürkütmek ve derneği bitirmek. Amaç derneği yok etmektir. Ama toplum böyle destek verdiği sürece başaramazlar” dedi.