SGK taşınmazlarını satışa çıkardı; en düşüğü 1.2, en yükseği 21 milyon lira

Bu yıl 34 milyar lira açık vermesi beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 16 ildeki mülkiyeti kendisine ait gayrimenkulleri satışa çıkardı. Satışa çıkarılan yerler arasında arsalar çoğunlukta. Bunun yanı sıra çok katlı binalar, tarla ve işyeri de var. Gayrimenkullerden muhammen bedeli en düşük olan yer 10 bin, en yüksek olan yer ise 21 milyon lira.

SGK Başkanlığı dün yayınladığı ilanda, gayrimenkullerin satılacağını duyurdu. Mülkiyeti SGK’ye ait olan gayrimenkuller, açık artırma usulü ile satılacak. İlanda satılacak gayrimenkullerin yerleri, muhammen bedelleri yer aldı. İlana göre 16 ilde yer alan çeşitli gayrimenkullar satılacak. Satılacak yerler arasında işyerleri, betonarme binalar, arsalar, 4-5 katlı binalar, meskenler, tarla da bulunuyor.

Satışa çıkarılan gayrimenkuller arasında en fazla arsalar var. Satılacak yerler arasında muhammen bedeli (KDV hariç) en düşük olan Sinop merkez Gelincik mahallesinde bulunan 10 bin lira değerindeki arsa. Muhammen bedeli en yüksek olan yer ise 20 milyon 970 bin lira değerindeki Muş merkezde yer alan Yaprak Tütün Bakımevi ve arsası. Burası için istenen teminat tutarı da 1 milyon 48 bin 500 lira.

Gayrimenkullerin satış ihaleleri 27, 28, 29 ve 30 Mart’ta yapılacak. Teminat olarak, TL, Bankacılık Yasası kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilecek. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, SGK’da bedelsiz olarak görebilecek.

SGK açık veriyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre SGK’nin sık sık iktidarla muhalefet arasında tartışma konusu da olan açıkları her yıl artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe verilerine göre, bu yıl SGK’nın toplam gelirlerinin 312.2 milyar lira olması bekleniyor. Toplam giderler ise 346.2 milyar lira olarak hedefleniyor. SGK’nın açığının da 34 milyar 45 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. 2016 yılında 20.6 milyar lira açık veren SGK’nın, geçen yılki açığının 21.4 milyar lira olması bekleniyor. SGK’ya bütçe transferleri de hızla artıyor. 2016 yılında SGK’ya yapılan bütçe transferleri toplamı 108 milyar liraydı. Bu yıl rakamın 135.6 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

En ucuzu 1.2 milyon lira

Gayrimenkullerden bazılarının muhammen bedelleri şöyle: Zonguldak Merkez Ontemmuz’da arsa 3.7 milyon lira. Balıkesir Burhaniye Geriş’te arsa 5.8 milyon lira. İstanbul Silivri Selimpaşa’da arsa 13.6 milyon lira. Şanlıurfa Akçakale Koruklu’da tarla 2 milyon lira. Kırıkkale Bahşili’de betonarme binası ve arsası 1.6 milyon lira. Burdur merkezde 5 katlı betonarme bina ve arsası 1.5 milyon lira. Niğde merkezde arsa 3.1 milyon lira. Tunceli merkezde 4 katlı kargir bina ve arsası 1.2 milyon lira. Kahramanmaraş Onikişubat’ta arsa 1.7 milyon lira.