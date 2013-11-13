'SGK , sigara satışlarından paket başına pay alacak'

Bugün gazetesi yazarı Sadettin Orhan, "yakında Bakanlar Kurulu'na gelmesi beklenen düzenlemeye göre, sigara satışlarından paket başına SGK payı alınacak" dedi.

Orhan, Bugün gazetesinde köşesine taşıdığı SGK'nın sigara satışına getireceği yeni düzenlemeye ilişkin, "sigara içenlerin içmeyenlere göre kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin daha yüksek olması ve bu pahalı tedavileri SGK'nın finanse etmesi, böyle bir uygulamayı gündeme getirdi. Düzenleme yasalaşırsa sigaralara paket başı 50 kuruş civarında SGK zammı yapılması bekleniyor" ifadelerini kullandı

Sadettin Orhan'ın Bugün gazetesinde "Tiryakilere SGK zammı" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2013) yazısı şöyle:

Tiryakilere SGK zammı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemelerde sona yaklaşıldı. Bunlar içerisinde sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren konular da var. Yakında Bakanlar Kurulu'na gelmesi beklenen düzenlemeye göre, sigara satışlarından paket başına SGK payı alınacak. Sigara içenlerin içmeyenlere göre kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin daha yüksek olması ve bu pahalı tedavileri SGK'nın finanse etmesi, böyle bir uygulamayı gündeme getirdi. Düzenleme yasalaşırsa sigaralara paket başı 50 kuruş civarında SGK zammı yapılması bekleniyor. Böylece bir yandan SGK'ya ilave gelir kaynağı sağlanırken sigara içmeyenlerle içenler arasında da adalet sağlanmış olacak.

"Daha erken ölüyoruz ya..."

Bu arada haberi paylaştığım sigara tiryakisi bir dostum, düzenlemeyi adaletsiz bulduğunu ifade etti. Sebebini sorduğumda, "Biz sigara tiryakileri evet belki kronik rahatsızlıklara daha fazla yakalanıyoruz.

Ama çoğumuz ya emekliliği görmeden ya da emekli olduktan kısa süre sonra ölüyoruz. Sigara içmeyenler bize göre daha uzun süre emekli maaşı alıyor. Biz onlara ses çıkarıyor muyuz" dedi. Aslında bana çok da mantıksız gelmedi, siz ne dersiniz?

100 gün daha sigortalısınız

Soru: Sadettin Bey, benim 2,5 senedir düzenli olarak sigortam ödeniyordu. Yeni işten ayrıldım. Acaba GSS primi ödemeden ne kadar süre sağlık yardımlarından yararlanabilirim? Bu süre zarfında herhangi bir yere başvurmam ya da gelir testi yaptırmam gerekir mi? İsmail D.

Cevap: Değerli okurum, işten ayrıldığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde 90 günlük çalışması bulunanlar, işten ayrıldıktan sonra 90 gün süreyle sağlık sigortasından yararlanabilirler. Ayrıca bu süreye 10 gün daha eklenir ve 100 günlük süre zarfında GSS primi ödemeden ve gelir testine gitmeden sağlık yardımı alabilirsiniz. Bunun için herhangi bir yere başvurmanız gerekmiyor. Bu süre dolduktan sonra eğer işe girmez ya da isteğe bağlı sigortalı olmazsanız, gelir testine başvurmanız ve çıkacak sonuca göre prim ödemeniz gerekiyor.

SSK için 3,5 yıl gerekir

Soru: Sadettin Bey, annemin 1972-1984 yılları arasında Almanya'da beş yıl sigortalı çalışmışlığı bulunmaktadır. Türkiye'ye gelince de beş yıl Bağ-Kur primi ödedi. Almanya'daki süreleri borçlanmak istiyor. SSK'dan (4/a) emekli olabilmesi için nasıl bir yol izlememiz gerekir? Ersoy U.

Cevap: Değerli okurum, anneniz 10 yıllık yurtdışı borçlanma yapıp hizmetini 15 yıla tamamlarsa Bağ-Kur'dan hemen emekli olabilir. Eğer SSK'lı olarak emekli olmak istiyorsa 1,5 yıl borçlanma yapıp 3,5 yıl da bundan sonra SSK'lı olarak bir işyerinden sigortalı olması gerekir. Yurtdışında bulunduğu süreler Türkiye'deki Bağ-Kur sürelerinden sonra olsaydı, bir işyerinde SSK'lı olduktan sonra borçlanma yapar ve 3600 günü tamamlayarak hemen emekli olabilirdi. Fakat şu an son yedi yılın beş yılı Bağ-Kur kapsamında olduğu için SSK'dan emekli olabilmesi için en az 3,5 yıl bir işyerinden prim ödemesi gerekiyor.