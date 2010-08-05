SGK primlerinde indirim yapıldı

T24- Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK'nin prim ve diğer alacaklara uygulanan gecikme cezası oranında yüzde 33 indirim yapıldığını, tecil faizinin yüzde 24'ten 19'a düşürüldüğünü gecikme zammının yüzde 3'ten 2'ye indirildiğini anımsatarak, işverenlerin ve sigortalıların üzerindeki faiz yükünün hafifletildiğini açıkladı.





SGK'nin zamanında ödenmeyen prim borçlarına uyguladığı gecikme cezası ve gecikme zammı ile ilgili olarak "Devlet tefeci olmasın", "Esnafın kurtuluşu yeniden yapılandırmada" başlıklı haberlere ilişkin SGK'dan yazılı açıklama yapıldı.





İlk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 gecikme cezası



Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, kurum tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Kurumun prim ve diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılacağı" maddesi hatırlatılarak, her ay için bulunan tutarlara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacağı, ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammının günlük olarak dikkate alınacağı belirtildi.





Gecikme zammı 1 Mayıs 2010 itibariyle yüzde 2 oldu





Ayrıca açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı yüzde 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkili olacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı. Bununla birlikte açıklamada, kanunun bu hükmüne istinaden yüzde 3 olarak uygulanan gecikme cezası oranının, 1 Mayıs 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2 oranına indirildiği anımsatıldı. Açıklamada şunlar yer aldı:



"Bu bağlamda, yasal süresi içinde ödenmeyen prim borcuna ilk üç aylık sürede Devlet iç borçlanma faiz oranı ile birlikte her bir ay için yüzde2 gecikme cezası uygulanmakta, takip eden aylar için ise sadece Devlet iç borçlanma faiz oranı uygulanmaktadır. 2010 Haziran ayı için Devlet iç borçlanma faiz oranı; yüzde 0.70 olarak gerçekleşmiş olup, Devlet iç borçlanma faiz oranının Kurumumuzun uğrayacağı reel kaybı önlemeye yönelik olduğu dikkate alındığında, borç ödeninceye kadar Kurumumuzca ceza mahiyetinde tatbik edilen faiz oranı sadece ilk üç aylık sürenin her bir ayı için aylık yüzde 2 oranın bileşik bazda uygulanmasından, dolayısıyla yaklaşık yüzde 6 oranından ibarettir."





Tecil faiz oranı yüzde 24'ten yüzde 19'a düşürülmüştür



Açıklamada, vergi uygulamalarında vadesinde ödenmeyen vergi borçları için, vadenin dolduğu tarihten ödemenin yapıldığı güne kadar geçer sürelerde, ödemenin yapılmadığı her bir ay için aylık basit usulde yüzde 1.95 oranında gecikme zammının hesaplandığı kaydedilerek, prim borcunun yasal süresinde ödeyememeleri nedeniyle haklarında Kurumca icra takibine geçilen işverenlerin, borçlarını defaten ödeyemedikleri takdirde tecil faizi ödeyerek borçlarını taksitlendirebilecekleri bildirildi. Bu taksitlendirmede uygulanan tecil faiz oranı, "Tecil faizi, Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda uygulanır" hükmüne istinaden, Maliye Bakanlığı uygulamasına paralellik arz ettiğine işaret edilen açıklamada, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yıllık yüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 21 Kasım 2009 tarihi itibariyle yıllık yüzde 19'a düşürüldüğü hatırlatıldı.

