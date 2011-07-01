-SGK OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA DAHA MALATYA (A.A) - 01.07.2011 - Malatya'da, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) 4 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla aralarında eczacı, doktor ve ilaç firmaları çalışanlarının da bulunduğu kişilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında 4 kişi daha tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildikten serbest bırakılan kişilerle ilgili itirazda bulundu. İtiraz üzerine doktor D.Ç. ile eczacı ve kalfaları M.F, U.F ve U.K. tutuklandı. Böylece, operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 21'e yükseldi. SGK müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında Malatya, İstanbul, Antalya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında Malatya Eczası Odası Başkanı Bülent Köse ile eczacı, doktor ve şirket mümessillerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 10'u tutuklanırken, bazı şüpheliler kefaletle, bazıları ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine, daha önce kefaletle serbest bırakılan, aralarında Malatya Eczacılar Odası Başkanı Bülent Köse'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.