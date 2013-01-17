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'SGK mahrem sağlık bilgilerimizi sattı'

Atıcı, mahrem olan kişisel sağlık bilgilerinin SGK tarafından satıldığını iddia ederek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın istifasını istedi

17 Ocak 2013 15:28

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, mahrem olan kişisel sağlık bilgilerin AKP Hükümeti tarafından satıldığını iddia ederek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın istifasını istedi.

Atıcı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında mahrem olan kişisel sağlık bilgilerin AKP Hükümeti tarafından satıldığını savunarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu halkımızın hastalıklarının neler olduğunu ve hangi ilaçları kullandığını bir firmaya şimdilik 72 milyon liraya satmıştır" dedi.

"Sağlık Bakanlığı hangi verileri istiyor?" diyen Atıcı, "Sağlık Bakanlığı diyor ki bütün doktorlara, 'Size başvuran bütün hastaların kimlik, adres, iletişim bilgilerini istiyorum.' Hamilelik testlerini istiyor, sağlık geçmişi, özürlülük durumunu istiyor, 15-49 yaş arası kadınların, doğum ve düşük sayılarını istiyor" diye konuştu.

AKP'nin sağlık politikalarının 10 yılın sonunda iflas ettiğini ileri süren Atıcı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın istifa etmesi gerektiğini ya da görevden alınması gerektiğini belirterek, "AKP Hükümeti de halkımızın mahrem bilgilerinden elini çekmeli ve yaptığı etik olmayan davranışlardan dolayı halkımızdan özür dilemelidir" dedi.

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