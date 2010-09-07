-SGK İŞHANI VE APARTMANLARINI SATIYOR ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan 2 apartman ve 2 iş hanını satmak üzere ihale açtı. Mülkiyeti SGK'ya ait taşınmazların satışı 13 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da ''açık artırma usulü'' ile gerçekleştirilecek. Beyoğlu İlçesi Gümüşsuyu Mahallesinde bulunan 97,20 metrekare apartmanı 1 milyon 200 bin lira muhammen bedel ve 60 bin lira geçici teminat, Hacımimi Mahallesinde bulunan 76,50 metrekare işhanını 1 milyon 56 bin 250 lira muhammen bedel ve 52 bin 812 lira geçici teminat, Kemankeş Mahallesinde yer alan 395 metrekare işhanını ise 4 milyon lira muhammen bedel ve 200 bin lira geçici teminatla satacak. SGK, Şişli ilçesi Ortaköy Mahallesindeki 245 bin lira muhammen bedelli 286 metrekare apartmanın satışında katılımcılardan, 12 bin 250 lira tutarında geçici teminat bedeli alacak. Katılımcılar taşınmazların satışına ait şartnameyi bedeli mukabili, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına verilecek.