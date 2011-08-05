-SGK İL MÜDÜRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİNE MÜEBBET TALEBİ MUĞLA (A.A) - 05.08.2011 - Muğla'da, Sosyal Güvenlik Kurumu bölge müdürleri toplantısını silahla basarak, Muğla İl Müdürü Naci Şahin'i öldüren, diğer il ve ilçe müdürlerini bir süre rehin tutan SGK çalışanı Hasan Sünnetçioğlu hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, rehin aldığı diğer SGK yetkililerini de öldüreceğini söyleyen zanlının, SGK Çine İlçe Müdürünün ''hamile eşiyle telefonla görüşmek'' yönünde son bir isteğinin olduğunu söylemesi üzerine, rehineleri tek tek serbest bırakıp polise teslim olduğu yer aldı. Muğla'da, 8 Nisan 2011'de gerçekleştirilen bölge müdürleri toplantısını basarak, Muğla İl Müdürü Naci Şahin'i tabancayla öldüren, SGK Muğla Tescil ve Kadim Şefi Hasan Sünnetçioğlu hakkında hazırlanan iddianame, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Muğla Cumhuriyet Savcısı Sedat Başaran tarafından hazırlanan iddianamede, olayın ayrıntılarına da yer verilirken, SGK şefi Hasan Sünnetçioğlu'nun, disiplin cezasına almasından sorumlu tuttuğu SGK İl Müdürü Naci Şahin'e kin duygusu beslediği ve bu nedenle toplantıyı silahla bastığı bildirildi. İddianamede olayın anlatıldığı bölümde, odaya girerek Şahin'e küfür eden zanlının, ''Demek toplantı yapıyorsun, seni öldüreyim de görsünler'' diyerek tabancasını Muğla İl Müdürü'ne doğrulttuğu, ''Yapma Hasan...'' demesine rağmen Şahin'in başına bir el ateş ettiği, vurularak koltuktan yere düşen il müdürünün başını tutarak bir el daha ateş ettiği yer aldı. İddianamede, tutuklanan Hasan Sünnetçioğlu'nun, olayın ardından odasında yapılan aramada da ''Sayın Müsteşarım'' başlıklı bir belgenin ele geçirildiği, zanlı tarafından yazıldığı belirlenen bu belgede, ölen Naci Şahin'in özel işleri için makam aracıyla 6 Haziran 2010 tarihinde Ankara'ya gittiğini öne sürdüğü, Şahin'in üzerine çok geldiğini, ''uyduruk bir nedenden'' dolayı da bir yıl kademe ilerleme cezası almasını sağladığını ileri sürdüğü bildirildi. Belgede, Sünnetçioğlu'nun yaşadıkları nedeniyle, ''Hayata küstüğünü'' söyleyerek Ankara'ya tayinini istediğinin de yer aldığı öğrenildi. SGK İl Müdürlüğü kayıtlarında ayrıca, olaydan bir gün önce, kuruma giriş çıkışlarda kartlı geçiş sistemine kartını okutmadığı gerekçesiyle zanlı Sünnetçioğlu'ndan savunma istendiği ortaya çıktı. -MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ- Sünnetçioğlu'nun, disiplin soruşturması ve kademe ilerleme cezasını alması nedeniyle SGK İl Müdürü Şahin'e kin duyduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiği iddiasına yer verilen iddianamede, zanlının ''cinayet'' suçunu işlemesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması talep edilirken, ayrıca ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''silahlı tehdit'' ve ''kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret'' suçlarının birden fazla kişiye yönelik işlediği ve ruhsatsız silah taşıyarak, ''Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'' suçunu işlediği belirtilerek, bu suçlardan da 15 ila 30 yıl arası değişen hapis cezası verilmesi talep edildi. Zanlının 11 Ağustos'ta başlanacak olan yargılamasına, Naci Şahin'in ailesiyle rehin alınan kurumun il müdürlerinin şikayetçi olarak katılacağı belirtildi.