SGK İl Müdürü öldürüldü, binadakiler rehin alındı

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu Muğla İl Müdürü Naci Şahin, bu sabah makamında 'SGK İl Müdürleri Aylık Toplantısı' sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Odadan kurtulmayı başaran Balıkesir İl Müdürü ise odada yaşanan dehşeti şu sözleriyle özetledi: "Şüpheli bir anda içeri girdi. 'Ne haber Naci' diyerek silahla başına bir el ateş etti." İl müdürlerini rehin alan saldırgan güvenlik güçlerine teslim oldu.







Saldırı sırasında İl Müdürü Naci Şahin'in odasında, “SGK İl Müdürleri Aylık Koordinasyon Toplantısı”na katılan il müdürleri bulunuyordu. Balıkesir İl Müdürü'nün odadan çıkmayı başardığı öğrenildi.







SGK İl Müdürü Şahin'in, olay sırasında binanın 2. katındaki toplantı salonunda, İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli ve Aydın SGK il müdürlerinin katıldığı toplantıya başkanlık ediyordu.









Çevik kuvvet binaya girdi







Muğla SGK İl Müdürü Naci Şahin’in uğradığı silahlı saldırının ardından odada bulunan rehinelerin kurtarılması için Çevik Kuvvet ekipleri binaya girdi.







'Ne haber Naci' dedi, vurdu

Olay sırasında toplantıda bulunan ve dışarı çıkabilen Balıkesir SGK İl Müdürü Cem Dinç basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Şüpheli bir anda içeri girdi. 'Ne haber Naci' diyerek silahla başına bir el ateş etti. Biz panikle dışarı çıkarken, bazı arkadaşlarımız içeride kaldı. Korkunç bir olaydı” dedi.





Bu arada olay yerine gelen Naci Şahin'in eşi Saliha Şahin fenalık geçirdi.





Şahin, olay yerindeki ambulansla Muğla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Dehşet anlarını anlattı

Aydın SGK İl Müdürü Yavuz Poyraz, Muğla’da İl Müdürleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldığını belirterek, “Saldırgan Naci Şahin’i bizim yanımızda vurdu. Önce bizi rehin aldı. Ardından serbet bıraktı. Şu an da içerde iki kişi rehin diye biliyoruz. Muğla İl Müdürü Şahin’in cenazesini teslim etmiyor” dedi.









SGK Bölge Müdürü Mustafa Keskin’de olayın yanlarında olduğunu söyledi, “Büyük üzüntü içindeyiz. Olayın şokunu yaşıyoruz. Biz şu anda yan odadayız. İl müdürleri yanımda, rehin alınanların kim olduğunu billiyoruz” dedi.









Öte yandan Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, Belediye Başkanı Osman Gürün, Vali Yardımcıları Faruk Necmi Kurt ve Rıfat Ata ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Akbaş da olay yerine geldiler.









Saldırı nedeni soruşturma

Saldırgan olduğu kaydedilen Hasan S.’nin kurumda destek şefi olarak çalıştığı, Müdür Naci Şahin’in hakkında soruşturma başlattığı ve bunu hazmedemediği için saldırıda bulunduğu öne sürüldü.





