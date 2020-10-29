SGK gelir hedefi 17.5 milyar eridi, prim tahsilatları 16.3 milyar azaldı

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) bu yılki gelir gider rakamları revize edildi. Yılın başında SGK’nın 2020 yılında 460 milyar lira gelire karşılık 510 milyar lira harcama yapacağı öngörülmüştü. Kurum gelir gider dengesinin 2020’de 50 milyar lira açık vermesi bekleniyordu.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, yeni revizyonla SGK’nın gelirleri hedefin yaklaşık 17.5 milyar lira altında kalarak 442.4 milyar lira olacak. Gelirlerdeki azalmanın 16.3 milyarı prim tahsilatlarından kaynaklandı. Başlangıçta 336 milyar öngörülen prim tahsilatlarının 319.6 milyarda kalması bekleniyor.

SGK’nın gider hedefleri ise 17 milyar lira sapma göstererek 527 milyar liraya çıkacak. SGK giderlerindeki sapma esas olarak sağlık giderlerinden kaynaklandı. Kurumun sağlık harcamaları hedefi 14 milyar liralık sapmayla 122.8 milyardan 136.9 milyar liraya çıkacak. Emekli aylığı ve bu nitelikteki giderlerden oluşan sigorta ödemeleri ise sadece 1.1 milyar lira sapmayla 348.9 milyar lira olacak.

Açık tahmini büyüdü

Gelirlerin azalması, buna karşılık harcamanın artmasından dolayı SGK’nın gelir-gider dengesindeki açık tahmini 50.1 milyardan 84.6 milyar liraya çıktı.

Merkezi yönetim bütçesinden 2020 yılı için 218.8 milyar lira kaynak aktarılması öngörülüyordu. Bütçeden aktarılan kaynak tutarı da 249.2 milyar lira olarak revize edildi. 2020 yılında merkezi yönetim bütçesinin 239 milyar lira açık vermesinin beklendiği dikkate alınırsa, bütçeden SGK’ya aktarılan kaynak tutarı, merkezi yönetimin bütçe açığına denk geliyor.

Bütçeden SGK’ya aktarılan kaynaklara, kurum açığının yanı sıra, toplanan primlerin dörtte biri oranındaki devlet katkısı, çeşitli kanunlarla prim karşılığı olmadan SGK’ya yaptırılan faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere vergi iadesinin yerine yapılmakta olan ek ödemeler, 5 puanlık prim teşvikleri ve prim ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası (GSS) primleri dahil bulunuyor.

Prim teşvikleri kapsamında merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya 2019 yılında 22.3 milyar TL transfer yapılırken, bu yılki transfer tutarının da 22.9 milyar lira düzeyinde olması bekleniyor.

2019 yılında SGK’nın ilaç harcamaları 39.6 milyar, tedavi harcamaları ise 69.5 milyar lira oldu. 2020 yılında ise söz konusu rakamların sırasıyla 47.4 milyar ve 87.3 milyar lira düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. İlaçtaki artış yüzde 19, tedavi harcamalarındaki artış ise yüzde 25’e ulaşacak.