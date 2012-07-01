SGK, emeklililerin zamlı maaşlarını ödüyor

SGK’dan 1 milyon 910 bin 602 emekliye müjdeli haber geldi. SGK, emeklilerin Temmuz ayından itibaren geçerli olan zamlı maaşlarını bu hafta ödeyecek.

SGK başkanlığı, ilgili birimlere yazılı talimat verdi. Yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 4 zam ve farklar bu hafta ödeniyor.

SGK Başkanlığı, 1 milyon 910 bin 602 emekli, dul ve yetim aylığı alanların yılın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin zamlı maaşlarının 1-5 Temmuz arasında ödeneceğini bildirerek, birimlerin tüm hazırlığını tamamlamasını istedi.

Yazılı talimata göre aylıklarını 3 aylıklar halinde alan emekliler arasında, Mayıs 2012 tarihinde aylık almış olanlara Temmuz 2012 için 1 aylık tutarında, Haziran 2012 tarihinde aylık almış olanlara ise Temmuz-Ağustos 2012 ayları için 2 aylık tutarında fark ödenecek.

SGK’nın zamlı aylıklarının 1-5-Temmuz 2012 Tarihleri Arasında Ödenmesi” konulu talimatı şöyle:

“Kurumumuzca, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga hükümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1.910.602 kişinin aylıkları 1 Temmuz 2012 31 Aralık 2012 döneminde geçerli olmak üzere belirlenen yeni katsayılara göre yeniden hesaplanmıştır. Zamlı aylıklar ilgililerin aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubeleri tarafından 1-5 Temmuz 2012 tarihleri arasında ve aylık almakta oldukları günde ödenecektir. Aylıklarını birer aylık olarak alanlar ile aylıklarını 3 aylık olarak Temmuz 2012 ‘e alacakların, Temmuz 2012 aylık ve 3 aylıkları zamlı olarak ödenecektir. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;



8 Mayıs 2012’de aylık almış olanlara Temmuz 2012 için 1 aylık



8 Haziran 2012’de aylık almış olanlara Temmuz-Ağustos için 2 aylık fark ödenecek.

Memurlarla yapılan Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmaması üzerine Hakem Heyeti’nin kararına bırakılan maaş zamlarında, heyet 2012 yılı için yüzde 4+4, 2013 yılı için yüzde 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve emeklilerine yılın ilk 6 ayına ilişkin yüzde 4 zam ve 5.5 aylık farkları geçtiğimiz hafta ödendi. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan ikinci yüzde 4’lük zam için ilgili kurumlar da hareke geçmişti. Memurların maaşlarını Maliye Bakanlığı öderken, emeklilerin aylıklarını SGK ödüyor. SGK ödemelerde bir sorun olmaması için bu hafta sonu çalışacak. Kurum rakamlarına göre şu anda 1.042 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı, bu hafta yapılacak yüzde 4’lük artışla 1.084 lira olacak. En düşük emekli maaşı böylece 42 liralık bir zam almış olacak.