SGK Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer (50), Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tuncer, geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşmasıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Entübe edilmişti

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; 25 Kasım'da virüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran SGK Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde entübe edilen SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.