SGK eczane sözleşmelerini feshetti, paralı ilaç başlıyor!

T24 / Özel Haber - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilaç fiyatlarındaki indirim nedeniyle kârlılıklarındaki düşüşü gerekçe göstererek kepenk kapatan eczacıların boykotuna karşı radikal bir karar aldı. SGK'dan Türk Eczacılar Birliği'ne gönderilen yazıda, kurumla anlaşması olan eczanelerin sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi. Yeni bir düzenlemeye gidilmemesi durumunda 15 Ocak 2010'dan itibaren sigortalılar ilaçlarını para ödeyerek eczanelerden alabilecekler.



Türkiye'deki en büyük ilaç alıcısı olan SGK, eczacıların fiyat indirimine karşı boykotuna radikal bir kararla yanıt verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in, "Eczanelerin stoklarındaki ilaçlardan doğacak fiyat indirimi zararlarını ilaç endüstrisi karşılayacak. Bu konuda yazılı taahhüt aldık. Buna rağmen fiyat indirimini protesto etmek için eczaneler kapatılırsa yetkilerimizi kullanırız. Eczanelerin sözleşmeleri feshedilebilir" açıklaması bugün (16 Aralık 2009) yürürlüğe kondu.



SGK'dan Türk Eczacılar Birliği'ne gönderilen ihtarnamede, eczanelerin sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi. Karar, 15 Ocak'tan itibaren, sigortalıların eczanelerden ancak bedelini ödeyerek ilaç alabilmeleri anlamına geliyor.





İstanbul Eczacılar Odasından yapılan açıklama şöyle:



Odamıza ulaşan bilgiye göre Sosyal Güvenlik Kurumu Türk Eczacıları Birliği ile olan Protokolü, 16 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere tek taraflı feshetmiştir.

Haberin doğruluğu ile ilgili kesin bilgiler Odamıza ulaştığında, sürece yönelik Odamızın tavrını sizlerle paylaşacağız.



Sosyal Güvenlik Kurumu attığı bu adımla eczacıyı Kurumun karşısında yalnızlaştırmayı, örgütlü gücünü ise ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.



SGK'nın bu girişimi geçmişte olduğu gibi bugün de hüsranla sonuçlanacaktır.







Tek tek anlaşma gündemde



Edinilen bilgiye göre, SGK, bundan sonraki dönemde Türk Eczacılar Birliği ile toplu tek bir sözleşme yapmak yerine, "e-sözleşme" yöntemiyle eczanelerle anlaşma yoluna gidecek.



Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Türk Eczacılar Birliği Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Erdoğan Çolak, yaptığı konuşmada, SGK'dan gelecek bu tarz bir sözleşme dayatması durumunda eczacıların süresiz kepenk kapatmaya gidebileceklerini belirtmişti.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu hamlesinden sonra eczacıların nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.



Kepenk kapatılarak vatandaşların mağdur edilmesi halinde eczane sözleşmelerinin feshedilebileceğini belirten Dinçer, ilaç sanayii ile yapılan protokolü gazetecilere göstererek şu açıklamayı yapmıştı:





'Eczacılar için taahhüt aldık'





"Biz ilaç sanayii ile iki gün önce anlaşmaya vardık. Üç yıllık anlaşmanın tutarını global bütçe tutarı olarak kabul ettik. Bir yazılı sözleşme hazırladık ve eczacıların da gündeme getirdiği sorunu bu sözleşmede gündeme getirdik. Eczacılar, düşen fiyatlar için zararlarının giderilmesini istiyordu. Yaptığımız sözleşmede fiyatların düşmesinden kaynaklanan eczacıların zararlarını karşılama sözü var. Sadece söz de değil, yazılı sözleşme var. Eczacıların tedirginlik duymalarına gerek yok. Raflarındaki ve stoklarındaki ilaçlardan doğan zararlarını ilaç sanayii karşılayacak. Bu protokol metninde ilaç sanayii temsilcilerinin imzaları vardır. Protokolde eczanelerde meydana gelecek stok farkı zararlarının mahsup edileceğine dair hüküm yer almıştır. Biz bunu yazılı kayıt altına aldık. Şayet uygulamazlarsa bu sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkımız var. Fiyat farkından doğan her türlü zararı karşılayacaklar. Ne kadar olursa olsun, ister 1 kuruş, ister 1 milyar lira fark etmiyor, aradaki zararı telafi edecekler."





'Eczaneleri beklemenin maliyeti 217 milyon lira oldu'





"Biz Bu protokolü duyurduk. Doğrusu biz de anlamakta zorlanıyoruz. Bugüne kadar yapılan bütün uygulamalarımızda eczacılıkla ilgili sorunlar için uygulamayı 45 gün sonraya bıraktık. Yine 45 günlük süreyi tanıdık. Daha sonra bu uygulama 2 Kasım'da yürürlüğe girecekken, eczacıların "stoklarımız erimedi, raflarızdaki ilaçlar duruyor' demeleri üzerine bu süreyi 1 ay uzattık. 4 Aralık uzatılmış süredir. 217 milyon lira maliyeti oldu kamuya. Bu paraları işçilerimizin alın terinden, vatandaşlarımızın vergilerinden karşılıyoruz."





'Eczacılar vatandaşı mağdur ederse yetkimizi kullanırız'





"Krizden geçen bir ülke, açık veren bir kurum olarak paydaşlarımızla konuşuyor ve onlardan anlayış bekliyoruz. Eczacılarımızın da kendi kâr paylarından yüzde 1,5'luk fedakârlık bekliyoruz. Onların zararı bizim zararımızdır, gerekli tedbirleri aldık, alacağız. Onlar da biraz anlayış göstersinler. Vatandaşı mağdur ederlerse sözleşmelerden kaynaklanan yetkileri kullanırız. Global bütçeleme konusunda daha önce görüşmeler yaptık. Görüşmeler neticelenmeyince biz tek taraflı kararlar aldık. Daha sonraki görüşmelerimizde ilaç sanayii global bütçemizi kabul ettiğini bildirdi. Bunun üzerine görüşmeleri bitirdik. Yarın (4 Aralık 2009) bir Bakanlar Kurulu kararı çıkacak, uygulama 2010 yılında yürürlüğe girecek. Yüzde 60 uygulamasını yüzde 66'ya yükseltiyoruz. Her üç ayda bir harcamaların kontrolünü yapacağız. Şayet harcalamalarımız bu indirim oranıyla yine de global bütçe rakamlarını aşıyorsa, (ilaç sanayiinden) 60'ın da altında bir uygulama yapma taahhüdü aldık."