SGK'daki usulsüzlüğün tablosu ortaya çıktı: Hastaneler, "Finansal yük" adıyla bir bir geri ödeme çıkartıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun bir dönem ortağı olduğu İnvamed firmasına yönelik başlattığı 1 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında hastanelerin geri ödeme talebini içeren tablo ortaya çıktı. "Finansal yük" tanımlamasıyla kayda geçirilen tabloya göre, usulsüz ödeme iddiasıyla talep edilen geri ödeme miktarının toplamı şimdiden 20 milyon TL'yi geçti.

Soruşturma derinleştiriliyor

SGK'nın bazı ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerinde 1 milyar TL'ye yakın zarara uğratıldığı iddiasıyla geçtiğimiz aylarda başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında çok sayıda üst düzey bürokrat görevden alınmış ve soruşturmanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun 28 Mayıs 2021 tarihine kadar ortağı olduğu İnvamed firmasına yönelik olduğu ortaya çıkmıştı. Üniversite ve araştırma hastaneleri olmak üzere çok sayıda kamu hastanesinin, üretici firma İnvamed'in bayilerine yapmış olduğu ödemeleri mercek altına alan SGK müfettişleri, soruşturmayı derinleştirirken usulsüz ödemelere ilişkin tablolar da ortaya çıkmaya başladı.

"Finansal yük" tanımlamasıyla kayda geçiriliyor

SGK yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, usulsüz şekilde fazladan yapıldığı öne sürülen ödeme miktarları, hastane yönetimlerince "finansal yük" tanımlamasıyla kayıtlara geçirilmeye başlandı. Son tabloya göre, usulsüz ödeme iddiasıyla talep edilen miktarın toplamı şimdiden 20 milyon TL'yi geçti. Tabloya göre Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 11 milyon 350 bin TL, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi 468 bin 930 TL, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 924 bin 548 TL, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 555 bin 170 TL, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2 milyon 230 bin 396 TL, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 milyon 96 bin 540 TL, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 527 bin 831 TL, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 milyon 406 bin 790 TL, Necmettin Erbakan Üniversitesi 665 bin 665 TL, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi de 770 bin TL geri ödeme talebinde bulundu. Buna karşın görevden alınan Rehberlik ve Teftiş Daire Başkanı Mustafa Apaydın'ın yerine getirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Oğuzhan Tekin'in henüz geri ödeme taleplerini içeren yazıları imzalamadığı ve beklettiği iddia edildi.

Daire Başkanı, "Soylu'nun hukuk müşaviri" iddiası

Tekin'in görevlendirilme süreci ise bazı tartışmalara neden olmuştu. Soruşturma sürerken 2 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atama için gerekli olan "müfettiş nitelik ve yetkisini haiz bir başkan'' ibaresi kaldırılmıştı. Böylece, müfettiş olmayan Tekin'in daire başkanlığına atamasının önü açılmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de atamanın ardından yaptığı açıklamada, "Oraya Oğuzhan Tekin'i atadılar. Bu kişi Süleyman Soylu'nun hukuk müşaviri. Süleyman Soylu'nun kuzeninin görüldüğü dosyanın başına müfettiş olmayan Süleyman Soylu'nun eski danışmanı ve AKP Milletvekili aday adayını getirdiler" iddiasında bulunmuştu.

Bakan Bilgin, yolsuzluk iddialarını kabul etti

İnvamed firmasına yönelik iddialar geçtiğimiz hafta TBMM gündemine de geldi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, SGK'daki görevden almaların gerekçesini sordu. Bakan Bilgin, yolsuzluk iddialarını doğrulayarak, "Bakanlığa geldiğimizden bu tarafa, bu yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik. Bürokratları değiştirmemiz doğrudan doğruya bu mücadelede daha etkin bir ekip kurma arayışından dolayıdır" yanıtını verdi.