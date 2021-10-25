SGK’da teftişin başına eski AKP milletvekili aday adayı geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun yakın zamana kadar ortağı olduğu firmayla ilgili 1 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturması yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı. Apaydın’ın yerine 2015’te AKP’den milletvekili aday adayı olan Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri Oğuzhan Tekin getirildi. 2 Ekim’de yapılan yönetmelik değişikliği ile SGK’da Teftiş Başkanı’nın müfettiş kökenli olma şartı kaldırılmış, değişikliğin soruşturmanın müfettiş denetiminden kaçırılmak için yapıldığı iddia edilmişti.

SGK’da 7 kişilik teftiş ekibi oluşturulmuştu

SGK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun 28 Mayıs 2021 tarihine kadar ortağı olduğu ve yönetim kurulu üyeliğinde bulunduğu İnvamed firmasının hastanelere sattığı ürünlerin ÜTS kayıtları ile SUT kodları arasında tutarsızlıklar tespit etmiş ve firma hakkında geçtiğimiz ay inceleme başlatmıştı. Firmanın bu yolla SGK’yı 1 milyar TL zarara uğrattığı öne sürülürken soruşturma için 7 kişilik teftiş ekibi oluşturulmuştu.

Yönetmelikle “müfettiş” şartı kaldırıldı

Bu arada soruşturma sürerken 2 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atama için gerekli olan “müfettiş nitelik ve yetkisini haiz bir başkan’’ ibaresi kaldırıldı. Atama şartları için “kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’’ koşulu getirildi. Düzenlemenin SGK’nın yürümekte olan soruşturmalarının müfettiş denetiminden kaçırılmak için yapıldığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz günlerde SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında değişiklik yaşandığı ortaya çıktı.

Yeni başkan 2015’te AKP’den aday adayı olmuştu

Başkan Mustafa Apaydın, görevden alınarak bakanlıkta merkeze çekilirken yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Oğuzhan Tekin getirildi. Müfettiş kökenli olmayan Tekin’in 2001 yılında Konya Sigorta İl Müdürlüğü'nde Dava Takip Memuru olarak göreve başladığı ve 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri kadrosuna atandığı öğrenildi. Tekin’in aynı zamanda 2015 yılında 25. Dönem Konya AKP Milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden çekildiği de ortaya çıktı. Yeni görevlendirmeye rağmen Tekin’in sosyal medya hesabında, bulunduğu görevle ilgili halen “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri” yazıyor.

20 milyon TL’ye yakın geri ödeme çıkartıldı

Soruşturma kapsamında SGK müfettişlerinin Türkiye’nin farklı bölgelerinden hastanelere satılan ürünlerle ilgili İnvamed firmasına fazladan 20 milyon TL’ye yakın ödeme yapıldığı, söz konusu miktarın tahsilatı için geri ödemeye yönelik raporlar hazırladığı öğrenildi. Birçok hastanede, çok sayıda ürün grubu ile ilgili incelemeler devam ederken, hazırlanan raporların yargıya taşınması için yeni atanan Rehberlik ve Teftiş Başkanının raporları imzalamasının gerektiğinin altı çizildi.