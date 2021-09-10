SGK'da milyarlık ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması | Görevden alınan Başkan Yılmaz: Soruşturmayı ben başlattım görevden alınmam takdir

SGK’daki yolsuzluk iddasıyla başlayan soruşturmalar devam ederken görevden alınan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, “Soruşturmaların hepsini ben başlattım, 7 müfettişe ben soruşturma görevi verdim. Görevden alınmam tamamen takdir” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) milyarlık yolsuzluk soruşturmaları devam ederken, bakanlık müşavirliğine kaydırılan SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, görevden alınmasının SGK'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olmadığını, aksine soruşturmaları bizzat kendisinin başlattığını söyledi.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan İsmail Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

“Haberden soruşturma yüzünden görevden alınmışım gibi bir anlam çıkıyor. Açıkçası bu beni çok üzdü. Görevden alınmam tamamen bir takdirdir. Ben soruşturma nedeniyle görevden alınmadım. Tam aksine, haberde yer alan o soruşturmaların tamamını bizzat ben başlattım. Soruşturma için 7 müfettişin 7'sini de ben görevlendirdim. Müfettişlerin görevlendirme yazısında da benim imzam var. Tıbbi malzemelerin soruşturmasını geçen şubat ayında başlattım. Soruşturmaların hepsi devam ediyordu. Hatta ilgili genel müdür soruşturmalardan dolayı görevden alınmıştı. Ankara, İstanbul ve Malatya'daki hastane soruşturmalarını başlatan da benim.”

İsmail Yılmaz, “Başlattığınız soruşturmalar bitmeden niçin görevden alınmış olabilirsiniz? İddia edildiği gibi soruşturmalar yavaşlasın diye uzaklaştırılmış olabilir misiniz?” sorusuna, “Bu konuda bir şey diyemem. Görevden alınmam tamamen takdirdir. SGK'da 21 ay görev yaptım. Başarılı olduğumu düşünüyorum” yanıtını verdi.