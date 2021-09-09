SGK’da milyarlık ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması; çok sayıda üst düzey personel görevden alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) milyarlarca liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına ilişkin iddialar üzerine geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 7 kişilik bir teftiş ekibi oluşturuldu. SGK'da çok sayıda üst düzey personelin görevden alınmasının bu soruşturmalarla ilgili olabileceği belirtiliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın, bir medikal şirketin kamuyu 1 milyar lira zarara uğrattığı bilgisini SGK'nın bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdiği, bunun üzerine SGK'da geniş çaplı bir soruşturma ve inceleme operasyonu başlatıldığı belirtildi. Halen görevde olan bir bakanın yakın akrabasının, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla inceleme başlatılan şirketin ortağı olduğu ifade ediliyor.

SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevli 7 müfettişin Tıbbi Cihaz Dairesi başta olmak üzere ilaç ve genel sağlık alanlarındaki ilgili dairelerde soruşturmalarına devam ettiği, Sağlık Bakanlığı'nın yolsuzluk iddialarıyla ilgili ciddi belge desteği sağladığı öğrenildi. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile SGK Tıbbı Cihaz Dairesi Başkanı Mehmet Akif Erdem'in görevden alınmasının soruşturmayla ilgili olabileceği ifade edildi.