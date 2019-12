-SGK BORÇLULARIYLA BARIŞTI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunan yaklaşık 2 milyon 150 bin kişi borcunu yapılandırmak için başvuruda bulundu. Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borç yapılandırması kapsamına SGK'ya yapılan başvurulara ilişkin bilgiler verdi. Buna göre, sigorta prim borçlarının yapılandırılması için SGK'ya 2 milyon 143 bin 382 kişi başvurdu. Başvuruların 702 bin 358'ini 4/a kapsamındaki iş yerleri yaptı. Borç yapılandırması için belediyeler, il özel idareleri ve spor kulüpleri de SGK'nın kapısını çaldı. Kuruma başvuran iş yerleri arasında 3 bin 955 belediye, 164 spor kulübü, 36 il özel idaresi bulunuyor. Belediyelerden 2 milyar 787 milyon 813 bin 88 lira, il özel idarelerinden 809 bin 203 lira, spor kulüplerinden 34 milyon 41 bin 937 lira tahsil edilecek. Şu an için ise belediyelerden 32 milyon 792 bin 464 lira, il özel idarelerinden 353 bin 465 lira, spor kulüplerinden 179 bin 554 lira tahsil edildi. SGK'ya başvuruların 1 milyon 185 bin 342'si de 4/b kapsamındaki sigortalılardan geldi. Bu kapsamdaki başvuruların 695 bin 35'i kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile muhtarlar, 359 bin 169'u tarımsal faaliyette bulunanlar, 108 bin 337'si sosyal güvenlik destek primi borçluları, 22 bin 761'ini isteğe bağlı sigortalılar oluşturdu. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ve muhtarlardan 6 milyar 123 milyon 428 bin 476 lira, tarımsal faaliyette bulunanlardan 1 milyar 643 milyon 28 bin 261 lira, sosyal güvenlik destek primi borçlularından 436 milyon 437 bin 519 lira, isteğe bağlı sigortalılardan 116 milyon 507 bin 459 lira tahsil edilecek. Kurum şu an kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile muhtarlardan 627 milyon 399 bin 395 lira, tarımsal faaliyette bulunanlardan 443 milyon 710 bin 170 lira, sosyal güvenlik destek primi borçlularından 29 milyon 269 bin 719 lira, isteğe bağlı sigortalılardan 11 milyon 23 bin 660 lira tahsil etti. Yapılandırma başvurularının 13 bin 496'sı 4/c kapsamındaki işverenlerden geldi. Bu kapsama giren işverenlerden toplam 464 milyon 695 bin 202 lira tahsil edilecek. İşverenlerin kuruma ödediği tutar ise şu an için 1 milyon 797 bin 632 lira olarak gerçekleşti. Sosyal güvenlik prim borçlarının asılları korunarak 4/a, 4/b ve 4/c'liler için yapılan güncellemeyle tahsil edilecek toplam tutar 22 milyar 821 milyon 495 bin 753 lira hesaplandı. Sigorta prim borçlarının yapılandırılmasıyla bu kesimlerin yaptığı ödemelerle şimdiden kurumun kasasına giren tutar 1 milyar 532 milyon 804 bin 395 lirayı buldu. Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için sigortalılıkları durdurulan 242 bin 186 kişi de SGK'ya başvurdu. Yapılandırma sonunda bu kişilerden tahsil edilecek tutar 3 milyar 866 milyon 437 bin 830 lira olarak belirlendi. Tahsil edilen tutar ise şu an için 1 milyar 626 milyon 876 bin 428 lira olarak gerçekleşti. Öte yandan, prim borçlarının yapılandırılmasından yararlanmak için 61 bin 955 kişi bireysel kredi kullandı. Kullanılan kredi miktarı 997 milyon 15 bin 752 lira oldu. SGK'ya gelen toplam yapılandırma başvurusu sayısı 2 milyon 143 bin 382 oldu. Kurum, yapılandırma sonunda 26 milyar 687 milyon 933 bin 583 lira tutarındaki alacağı tahsil edecek. SGK'nın kasasına giren tutar ise 3 milyar 159 milyon 680 bin 823 lirayı buldu.