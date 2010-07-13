SGK Başkan Yardımcısı Atom Enerjisi'ne atandı

T24 - Eski SGK Başkan Yardımcısı Uyar’ın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığı’na atandığı ortaya çıktı



Veysel Uyar, Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmeden 5 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu “mezarda emekli” olmaması için bir şirkette sigortalı yapmış, bu nedenle de bir süre sonra görevden alınmıştı.



Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmeden 5 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu “mezarda emekli” olmaması için bir şirkette sigortalı yapan, bu nedenle de bir süre sonra görevden alınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığı’na atandığı ortaya çıktı. Atama Enerji Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzasını taşıyan üçlü kararnameyle gerçekleştirildi.



Kamuoyu tarafından “mezarda emeklilik” yasası olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yürürlüğe girmeden önce yaşları tutmadığı halde çok sayıda kişi çocuklarını “göstermelik” çalışmalarla sigortalatmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül’ün de 14.5 yaşındayken 24 günlük sigortalılık girişinin yapıldığı ortaya çıkmıştı. Oğul Gül’ün “patronunun” ise Devlet Bakanı Ali Babacan’ın ailesine ait Ali Babacan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu anlaşılmıştı.



Dönemin SGK Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın da 2008’de 5 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu, “kazanılmış hak” yaratmak amacıyla sigortalı yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Uyar’ın çocukları için 3 ve 7 günlük prim ödendiği anlaşılmıştı. Konuyu görüşen Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Uyar’ın savunmasını istedi. Uyar savunmasında eşinin, çocuklarının bir katalog çekiminde model olarak çalıştırılması yolundaki bir teklifi kendisinden habersiz olarak kabul ettiğini öne sürdü.



“Çocuklarının sigortalı yapıldığını basına yansıdıktan sonra öğrendiğini, önceden bilgisi olsaydı bu duruma kesinlikle engel olacağını” söyleyen Veysel Uyar’ın savunması kurul tarafından hayatın olağan akışına ve gerçeğe uygun bulunmadı.



Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Uyar’ın saygınlık ve güveni zedeleyerek çıkar çatışmasından kaçınmayıp yakınlarına haksız menfaat sağlayarak “etik davranış ilkelerine aykırı davrandığına” karar verdi.



Veysel Uyar, bu kararın ardından Kasım 2009’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı’ndan alınarak Çalışma Bakanlığı’nda müşavirliğe alınmıştı. 29 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnameye göre Veysel Uyar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığı’na atandı.



Kararnamede, Başbakan Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzası bulunuyor. Böylece Veysel Uyar, müşavirliğe çekilmesinden 7 ay sonra yeniden aktif bürokrasiye geçmiş oldu



