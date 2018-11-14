SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan 62 ilacı geri ödeme listesine dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır.

Eklenen ilaçların 58 adedinin daha önce de eşdeğerleri bulunmaktayken, 4 adet ilacın daha önce eşdeğeri bulunmamaktaydı. Yeni liste ile bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58 adedi yerli üretim, 4 adedi ise yabancı üretimdir. 62 adet ilacın, özellikle eşdeğer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 milyon lira yıllık tasarruf öngörüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 467'ye ulaştı.''