T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SGK 1,3 milyonun borcunu donduruyor

Borcunu yapılandırmayanların prim borcu ve hizmetleri dondurularak sağlık yardımlarından yararlanma yolu açıldı

14 Nisan 2015 15:53

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1.3 milyon Bağ-Kur'lunun borcunu donduracak. Borcu dondurulanların yanı sıra, yapılandırmayanlar da sağlık hizmetinden yararlanabilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Torba Yasa'yı onaylamasının ardından toplam 1.3 milyon Bağ- Kur'lunun borcu dondurulacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, 12 aydan fazla borcu olan esnaf ve çiftçinin borcunu dondurma işlemlerine başlarken, sağlık hizmetleri de garanti altına alındı. Borcunu yapılandırmayanların prim borcu ve hizmetleri dondurularak sağlık yardımlarından yararlanma yolu açıldı. 



SGK, borçların dondurulması için hazırlıklarını tamamladı


Bağ-Kur borçlarının dondurulmasına ilişkin yasanın onaylanmasının ardından 1 Mayıs'ta yeni bir sayfa açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da, borçların dondurulması için yazılım başta olmak üzere teknik tüm hazırlıkları tamamladı. Toplam 2 milyon 366 bin Bağ-Kur borçlusundan yaklaşık 1 milyonu borcunu yapılandırdı. Hükümet, geriye kalan 1 milyon 366 bin esnaf ve çiftçinin sağlık hizmetinden yararlanabilmesinin yolunu açtı. Bu düzenleme ile borcunu dondurma ile birlikte geçmiş yıllara ilişkin borçları faizsiz olarak ödeme fırsatı da veriyor. Yeni dönemde, 12 aydan fazla borcu olan Bağ-Kur'lular isterse borçlu olduğu dönemi donduracak, kalan dönem üzerinden rutin prim ödemesi yapabilecek. Bu kapsamda olanlar 'tekrar primlerimi ödemek istiyorum' dediğinde kaldığı yerden bu süreç ihya edilebilecek. 


3 aylık süre

 

Yasaya göre, 1 yıldan fazla borcu olanlara yasa çıktıktan sonra 3 aylık süre veriliyor. Kurum verilerine göre 1.3 milyon Bağ- Kur'lunun 12 aydan fazla süredir ödenmeyen prim borçları, faiziyle birlikte yaklaşık 20 milyar lira civarında bulunuyor. Borcunu yapılandıranlar da dondurma hakkından yararlanabilecek. Dondurulan borçlar ileride ödenmek için başvurulup, bir kısmı ödenip bir kısmı ödenmezse, eksik ödenen kısım faizsiz olarak iade edilecek. Esnafla birlikte tarımda kendi adına çalışan Bağ-Kur'lular da yararlanabilecek. 



12 aydan fazla borcu olan da yararlanacak

 

SGK,12 ayı geçen borçları yapılandırarak bu adıma destek verecek. Buna göre 12 aydan fazla prim borcu bulunan sigortalılar başvuruda bulunması durumunda yapılandırmadan yararlanabilecek. Bağ-Kur sigortalısı esnaf ve sanatkar ile çiftçilerin de talep etmeleri durumunda bu uygulamadan faydalanabilecek.



Toplam alacak tutarı


Bağ-Kur'un toplam prim alacağı (faizsiz): 17 milyar TL 

Bağ-Kur'un toplam prim alacağı (faizli): 24 milyar TL 

Bağ-Kur'a 12 aydan fazla borcu olanların ana para prim borcu: 16.6 milyar TL 

12 aydan fazla Bağ-Kur'a borcu olanların sayısı: 1.3 milyon kişi 

Bağ-Kur'a 12 aydan fazla borcu olanların gecikme cezası ve faizi: 6.5 milyar TL

ETİKETLER

sgkborçdondurmapirim

İlgili Haberler

SGK, prim tahsilatı süresini uzattı

SGK, prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin, 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24