SGK 1,3 milyonun borcunu donduruyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1.3 milyon Bağ-Kur'lunun borcunu donduracak. Borcu dondurulanların yanı sıra, yapılandırmayanlar da sağlık hizmetinden yararlanabilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Torba Yasa'yı onaylamasının ardından toplam 1.3 milyon Bağ- Kur'lunun borcu dondurulacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, 12 aydan fazla borcu olan esnaf ve çiftçinin borcunu dondurma işlemlerine başlarken, sağlık hizmetleri de garanti altına alındı. Borcunu yapılandırmayanların prim borcu ve hizmetleri dondurularak sağlık yardımlarından yararlanma yolu açıldı.





SGK, borçların dondurulması için hazırlıklarını tamamladı



Bağ-Kur borçlarının dondurulmasına ilişkin yasanın onaylanmasının ardından 1 Mayıs'ta yeni bir sayfa açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da, borçların dondurulması için yazılım başta olmak üzere teknik tüm hazırlıkları tamamladı. Toplam 2 milyon 366 bin Bağ-Kur borçlusundan yaklaşık 1 milyonu borcunu yapılandırdı. Hükümet, geriye kalan 1 milyon 366 bin esnaf ve çiftçinin sağlık hizmetinden yararlanabilmesinin yolunu açtı. Bu düzenleme ile borcunu dondurma ile birlikte geçmiş yıllara ilişkin borçları faizsiz olarak ödeme fırsatı da veriyor. Yeni dönemde, 12 aydan fazla borcu olan Bağ-Kur'lular isterse borçlu olduğu dönemi donduracak, kalan dönem üzerinden rutin prim ödemesi yapabilecek. Bu kapsamda olanlar 'tekrar primlerimi ödemek istiyorum' dediğinde kaldığı yerden bu süreç ihya edilebilecek.



3 aylık süre

Yasaya göre, 1 yıldan fazla borcu olanlara yasa çıktıktan sonra 3 aylık süre veriliyor. Kurum verilerine göre 1.3 milyon Bağ- Kur'lunun 12 aydan fazla süredir ödenmeyen prim borçları, faiziyle birlikte yaklaşık 20 milyar lira civarında bulunuyor. Borcunu yapılandıranlar da dondurma hakkından yararlanabilecek. Dondurulan borçlar ileride ödenmek için başvurulup, bir kısmı ödenip bir kısmı ödenmezse, eksik ödenen kısım faizsiz olarak iade edilecek. Esnafla birlikte tarımda kendi adına çalışan Bağ-Kur'lular da yararlanabilecek.





12 aydan fazla borcu olan da yararlanacak

SGK,12 ayı geçen borçları yapılandırarak bu adıma destek verecek. Buna göre 12 aydan fazla prim borcu bulunan sigortalılar başvuruda bulunması durumunda yapılandırmadan yararlanabilecek. Bağ-Kur sigortalısı esnaf ve sanatkar ile çiftçilerin de talep etmeleri durumunda bu uygulamadan faydalanabilecek.





Toplam alacak tutarı



Bağ-Kur'un toplam prim alacağı (faizsiz): 17 milyar TL

Bağ-Kur'un toplam prim alacağı (faizli): 24 milyar TL

Bağ-Kur'a 12 aydan fazla borcu olanların ana para prim borcu: 16.6 milyar TL

12 aydan fazla Bağ-Kur'a borcu olanların sayısı: 1.3 milyon kişi

Bağ-Kur'a 12 aydan fazla borcu olanların gecikme cezası ve faizi: 6.5 milyar TL