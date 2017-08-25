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'Sezyum 137' operasyonu şüphelisi 4 kişi serbest kaldı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda nükleer sanayide kullanılan 9 cam tüp içerisinde, değeri 2 milyon Euro olduğu söylenen 'Sezyum 137' maddesi ile yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol k

25 Ağustos 2017 16:50

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda nükleer sanayide kullanılan 9 cam tüp içerisinde, değeri 2 milyon Euro olduğu söylenen \'Sezyum 137\' maddesi ile yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir- Ankara karayolunda önceki gün bir dinlenme tesisinde gerçekleştirdiği operasyonda, \'Sezyum 137\' maddesi satışını yaptıkları öne sürülen 58 yaşındaki E.A., 52 yaşındaki M.G., 50 yaşındaki D.Z. ve 49 yaşındaki M.D.\'yi yakaladı. 
Gözaltına alınan 4 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından \'Tehlikeli madde kaçakçılığı yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla  serbest bırakıldı.
Ele geçirilen 9 cam tüp içindeki \'Sezyum 137\' maddesi de analiz için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi\'ne gönderildi.

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