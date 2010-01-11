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Spor

Sezonun ilk maçında yerli ilk 11

Trabzonspor bu sezon ilk kez resmi bir maçta yabancısız bir ilk 11 ile sahaya çıktı.

11 Ocak 2010 02:00

T24-  Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında sahasında Denizli Belediyespor'u konuk eden Trabzonspor bu sezon ilk kez resmi bir maçta yabancılardan yoksun bir ilk 11'le sahaya çıktı.

25 Nisan 2007 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile kupada karşılaşan Trabzonspor penaltılar sonucu kaybettiği maça da yabancı oyuncularından yoksun olarak başlamıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, söz konusu maçın ardından Bordo-mavili takım yine bir kupa maçına yabancı oyuncularından yoksun olarak Denizli Belediyespor karşısına çıkmış oldu. Bordo-mavili takımda görev yapan teknik adamlar yabancı oyuncuları oynanan resmi maçların tamamında ilk 11'de sahaya sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle birlikte yeni bir hava yakalayan Bordo-mavili takım bu sezon ilk kez resmi bir maçta yabancı oyuncularını ilk 11'de sahaya sürmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizli Belediyespor karşısında sezonun en farklı galibiyetini alan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda yabancı oyunculara şans verdi. Colman'ı 46. dakikada sahaya süren Güneş, Alanzinho'yu 51. ve Cale'de 74. dakikada sahaya sürdü.

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