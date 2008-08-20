Sezonlara göre gol ortalamaları

Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 50 sezonda

en fazla gol 1987-88, en az gol ise 1973-74 sezonlarında atıldı.



Ligde 3 puan sisteminin başlangıcı olan 1987-88 sezonunda yapılan 380 maçta, toplam 1032 gol atıldı. Bu rakam lig tarihine, en çok gol atılan sezon olarak geçti. Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-74 sezonunda atıldı. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler sezon boyunca lig tarihinin en az golünü izledi.



Ligde gol ortalaması en yüksek sezon ise 2000-01 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına düşen 3.32 ortalama, lig tarihine "en bereketli sezon" olarak geçti. En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1969-70 oldu. 240 maçta toplam 419 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1.74'de kaldı.



Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 2 kez geçildi. Ligde 2000-01 sezonunda atılan toplam 1017 golün yanı sıra, 1987-88 sezonunda da fileler toplam 1032 kez havalanmıştı. Bu arada, ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle birlikte, atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana gelirken, bu dönemdeki en düşük gol ortalaması, 2.4 ile 2006-07 sezonunda gerçekleşti.



Lig tarihinde geride kalan 50 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı şöyle:



Sezon Oynanan Maç Atılan Gol Gol Ortalaması

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1959 114 265 2.32

1959-60 380 927 2.43

1960-61 380 848 2.23

1961-62 380 857 2.25

1962-63 352 937 2.66

1963-64 306 631 2.06

1964-65 240 516 2.15

1965-66 240 545 2.27

1966-67 272 549 2.02

1967-68 272 602 2.21

1968-69 240 471 1.96

1969-70 240 419 1.74

1970-71 240 445 1.85

1971-72 240 464 1.93

1972-73 240 449 1.87

1973-74 240 405 1.68

1974-75 240 442 1.84

1975-76 240 479 1.99

1976-77 240 442 1.84

1977-78 240 474 1.97

1978-79 240 486 2.02

1979-80 240 422 1.75

1980-81 240 466 1.94

1981-82 272 490 1.80

1982-83 306 636 2.08

1983-84 306 633 2.06

1984-85 306 686 2.24

1985-86 342 808 2.36

1986-87 342 776 2.26

1987-88 380 1032 2.71

1988-89 342 985 2.88

1989-90 306 819 2.67

1990-91 240 672 2.80

1991-92 240 677 2.82

1992-93 240 716 2.98

1993-94 240 700 2.91

1994-95 306 945 3.08

1995-96 306 873 2.85

1996-97 306 878 2.86

1997-98 306 861 2.81

1998-99 306 875 2.85

1999-00 306 878 2.86

2000-01 306 1017 3.32

2001-02 306 910 2.97

2002-03 306 853 2.78

2003-04 306 903 2.95

2004-05 306 902 2.95

2005-06 306 849 2.77

2006-07 306 736 2.40

2007-08 306 786 2.56

