-SEZONDA 37 HAKEM GÖREV YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 37 hakem görev yapacak. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca (MHK) görevlendirilen hakemler 17 ayrı bölgeden geliyor. Ligde 5 takımı bulunan İstanbul, 8 hakemle bu alanda da çoğunluğu oluşturuyor. -6 YENİ İSİM- Süper Lig'de 6 hakem bu sezon ilk kez düdük çalacak. Volkan Bayarslan, Tayfur Özkan, Ercan Hellaç, Murat Türker, Kutluhan Bilgiç ve Mesut Çarık, bu sezon üst klasmanda ilk kez görev yapacak hakemler. Bu arada, geçen sezon Süper Lig'de düdük çalan Gökhan Güneşer, Erbay Aldemir ve Nihat Akman, klasman düşen isimler oldu. Öte yandan, Koray Gençerler'in de askerlik görevi sonrası listeye dahil olacağı öğrenildi. Ayrıca, haziran ayında sağ ayak bileğinden ameliyat olan Yunus Yıldırım, ligin ilk haftalarında görev alamayacak. -ÖĞRETMEN VE MÜHENDİSLER ÇOĞUNLUKTA- Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak 37 hakem, çeşitli meslek gruplarından geliyor. Meslek grupları içinde 10 isimle öğretmenler, 7 isimle de mühendisler çoğunluğu oluşturuyor. Bu sezon görev yapacak hakemlerin meslekleri içinde ayrıca, polis, müfettiş, AR-GE uzmanı, gayrimenkul uzmanı, şehir planlamacı, turizmci, işletmeci, teknoloji danışmanı, mali müşavir, eczacı, memur, sigortacı, eski sporcu, grafiker, diş hekimi, akademisyen ve otobüs işletmecisi de yer alıyor. -EN GENCİ KUTLUHAN BİLGİÇ, EN YAŞLISI TANER GİZLENCİ- Ligde bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci, ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak olan 29 yaşındaki (13.05.1981 doğumlu) Kutluhan Bilgiç. 23.12.1967 doğumlu Taner Gizlenci ise 43 yaşla, düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.