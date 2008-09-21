'Sezona yeni başlıyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçta ikinci yarıda takımın sergilediği performanstan çok memnun kaldığını söyledi.



Aragones, ilk yarı çok uzun ve direkt oynamaya çalıştıklarını ifade ederek, ''İlk yarı takımın üzerinde baskı varmış gibi oynadık, gergindik. İlk yarıdaki oyundan memnun değilim'' dedi.



İkinci yarı daha iyi oynadıklarını kaydeden İspanyol çalıştırıcı, ''İkinci yarıda topa daha çok sahip olan, daha fazla pas yapan, Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayan bir takım vardı. 2 tane de gol geldi. İkinci yarıdaki oyundan çok memnum'' diye konuştu.



Aragones, ''Kazım'ın ilk 11'de oynamamasının nedeni size karşı davranışları mı?'' şeklindeki soruya da ''Tabii ki maça koyacağım 11'i antrenmanda oyuncularımın performansına göre belirliyorum. Hafta içinde yaptığımız idmanlarda Burak'ın formayı daha çok hak ettiğini düşündüm. O yüzden Burak'ı oynattım'' yanıtını verdi.



Lige çok büyük sakatlıklarla başladıklarını anlatan Luis Aragones, Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyununun kendisini istediği oyuna yaklaştığını vurgulayarak, ''Dünyanın önemli takımları da 4-5 sakat oyuncusu varsa tabii ki zordur bir yerlere gelebilmek. İkinci yarıda benim istediğim oyuna yaklaştı takım. Topa sahip olduk, kaleye kolay bir şekilde gideceğimizi gösterdik. Bu da benim için çok önemli bir göstergedir'' ifadesini kullandı.



Sezona yeni başladıklarını da kaydeden İspanyol çalıştırıcı, ''Yeni başlıyoruz, futbolda mental, teknik ve taktik anlamda bakmak lazım. Kötü başlamış olabiliriz, ama en iyi şekilde düzelteceğimize inanıyoruz'' şeklinde konuştu.



Aragones, genç kaleci Volkan Babacan ile maçtan önce toplantı yaptığını da açıklayarak, ''Kendisine, (Sen Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncusun, çok yeteneklisin, maçta bazı zorluklar gelebilir, ama bunun üstünden gelebilirsin) demiştik'' sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



Bakkal: Puan almalıydık olmadı



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, düşük tempoda geçen maçta puan almaları gerektiğini belirterek, ''Bugün kazanacak bir oyun oynamadık'' dedi.



Bakkal, ilk yarıda dengeli giden bir oyun olduğunu vurgulayarak, ''İlk yarıda Fenerbahçe de iyi değildi, ancak son dakikada bir gol yedik. İkinci devrenin başında da 10 kişi kaldık. Pozisyon olmadan 3 gol yedik. Bizim buradan puan almamız gerekiyordu, ama olmadı'' diye konuştu.

Maçın çok zevksiz geçtiğini savunan Bakkal, karşılaşmadan keyif almadığını sözlerine ekledi.



