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Spor

Sezon sonu kazmayı vuracağız

Yıldırım Demirören, yeni stat projesiyle ilgili olarak "İnşallah sezon biter bitmez ilk kazmayı vuracağız" dedi.

31 Mart 2009 03:00



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, yeni stat projesiyle ilgili olarak "İnşallah sezon biter bitmez ilk kazmayı vuracağız" dedi.

Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'nin Nisan ayı sayısında yer alan yazısında, kulübü için söz ve dilekleri adım adım gerçekleşen bir başkan olarak taraftarlara seslenmenin mutluluğu içinde olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'a gönül verenlerin hayali olan BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'ni söz verdikleri sürede tamamlayarak hayata geçirdiklerini kaydeden Demirören, şunları kaydetti:

“Bu başarının kıvancını Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'den, Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'ya, en yaşlı Divan Kurulu üyemizden, minik sporcularımıza kadar camiamızın tüm mensuplarıyla birlikte paylaştık. Göreve geldiğim günden beri ısrarla savunduğum ve fırsat buldukça tekrarladığım bir görüşüm vardı: (Birlik ve beraberlik içinde kenetlendiğimiz zaman bizi kimse yıkamaz ve de başaramayacağımız hiçbir şey olamaz). İşte bu başarımızın arkasındaki asıl güç, bu sözlerimin açılımı ve en çarpıcı ispatıdır. Çünkü, spor kulüplerinde sadece sahada kazanılan başarı ve şampiyonluklar değil, bu başarıları kimselere muhtaç olmadan sürekli kılacak tesis ve yatırımlar da çok önemlidir. Ve inanıyorum ki bütün dünyanın, bağlantılı olarak da spor kulüplerinin içinde bulunduğu ekonomik krizin daha da derin yaşanacağı ilerideki günlerde bu dev yatırımın önemi daha iyi anlaşılacaktır.”

STAT KONUSU

Siyah-beyazlı camiaya söz verdiği yeni stadın yapımı konusunda yaşadıkları zorlukları aşma yönünde çok büyük bir adım attıklarını anlatan Demirören, “Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğimiz bir toplantıda yeni stadımızın gerekliliği ve de inşaatının bir an önce başlaması için tam destek sözü aldık. İnşallah sezon biter bitmez ilk kazmayı vuracağız. Kendisine temsil ettiğim tüm Beşiktaşlılar adına şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI GÖRÜYORUM”

Camianın bütün kişi ve kesimleriyle bir araya gelme ve kucaklaşma arzuları doğrultusunda her gün yeni adımlar attıklarını belirten Demirören, şöyle devam etti: “Bu kenetlenmeler sırasında herkesin gözünde gördüğüm ışık, ben ve arkadaşlarımın arkasındaki en büyük gücü oluşturuyor. Herhalde son dönemde gerek sahada gerekse dışarıda, birlik ve beraberliklerin başarılarda ne kadar önemli olduğunu görmek için Beşiktaşımız'a bakmak yeterli olacaktır.
Ben tünelin sonundaki ışığı görüyorum. Haydi daha bir sıkı sarılalım birbirimize, inançla yek vücut yürüyelim aydınlığa.”

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