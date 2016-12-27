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Spor

Sezon sonu 95 futbolcunun sözleşmeleri bitiyor

Sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında Volkan Demirel, Emenike, Quaresma ve Chedjou gibi isimler bulunuyor

27 Aralık 2016 16:13

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Haziran 2017'de Süper  Lig'deki 95 futbolcu, mevcut kulüpleriyle sözleşme yenilemezse serbest kalacak.
 
Fenerbahçe, Galatasaray,  Beşiktaş ve Trabzonspor'un üçer futbolcusunun sözlemesi 6 ay sonra bitecek.
 
Sezon sonu dokuzar futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Medipol  Başakşehir, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Gaziantepspor iç transfere en  fazla mesai harcayan takımlar olacak.

 

Sözleşmesi bitecek futbolcular

 

 
Medipol Başakşehir (9) - Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Belözoğlu, Ferhat  Öztorun, Doka, Hakan Özmert, Mossorio, Napoleoni, Uğur Uçal, Ufuk Ceylan.
 
Kardemir Karabükspor (9) - Fachini, Kokalovic, Ercüment Kafkasyalı,  Zec, İlhan Dere, Kerim Zengin, Alexe, İsaac, Traore.
 
Kasımpaşa (9) - Castro, Titi, Ferhat Kiraz, Veigneau, Ramazan Köse,  Popov, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin, Bozhikov.
 
Gaziantepspor (9) - Elyasa Süme, İtandje, Larsson, İlhan Parlak, İlker  Günaslan, Muhammed Ildız, Oktay Aydın, Şenol Can, Putsila.
 
Akhisar Belediyespor (8) - Bora Kök, Castro, Rodellega, Kadir Keleş,  Mervan Çelik, Orhan Taşdelen, Vaz Te, Tolga Ünlü.
 
Atiker Konyaspor (7) - Abdülkerim Bardakçı, Meha, Ali Dere, Rangelov,  Kaya Tarakçı, Mbamba, Mehmet Uslu.
 
Gençlerbirliği (7) - Kulusic, Aydın Karabulut, Ferhat Görgülü, Landel,  Selçuk Şahin, Serdar Gürler, Palitsevich.
 
Aytemiz Alanyaspor (6) - Alican Şeker, Denir Vural, Efecan Karaca,  Hayda Yılmaz, İsmail Aissati, Ayite.
 
Antalyaspor (5) - Mokaun, Rıdvan Şimşek, Fornezzi, Etame, Yekta  Kurtuluş.
 
Kayserispor (4) - Mobiah, Murat Duruer, Samba Sow, Umut Bulut
 
Beşiktaş (3) - Tosic, Ömer Şişmanoğlu, Quaresma.
 
Galatasaray (3) - Chedjou, Hamit Altıntop, Sabri Sarıoğlu.
 
Fenerbahçe (3) - Emenike, Hasan Ali Kaldırım, Volkan Demirel.
 
Bursaspor (3) - Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Sivok.
 
Osmanlıspor (3) - Erdal Kılıçarslan, Muhammed Bayır, Webo
 
Trabzonspor (3) - Esteban, Mehmet Ekici, Akakpo.
 
Çaykur Rizespor (3) - Oboabona, Mehmet Akyüz, Orhan Ovacıklı.
 
Adanaspor (1) - Sabit Hakan Yılmaz.

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