Sezon sonu 95 futbolcunun sözleşmeleri bitiyor

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Haziran 2017'de Süper Lig'deki 95 futbolcu, mevcut kulüpleriyle sözleşme yenilemezse serbest kalacak.



Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üçer futbolcusunun sözlemesi 6 ay sonra bitecek.



Sezon sonu dokuzar futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Gaziantepspor iç transfere en fazla mesai harcayan takımlar olacak.

Sözleşmesi bitecek futbolcular



Medipol Başakşehir (9) - Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Belözoğlu, Ferhat Öztorun, Doka, Hakan Özmert, Mossorio, Napoleoni, Uğur Uçal, Ufuk Ceylan.



Kardemir Karabükspor (9) - Fachini, Kokalovic, Ercüment Kafkasyalı, Zec, İlhan Dere, Kerim Zengin, Alexe, İsaac, Traore.



Kasımpaşa (9) - Castro, Titi, Ferhat Kiraz, Veigneau, Ramazan Köse, Popov, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin, Bozhikov.



Gaziantepspor (9) - Elyasa Süme, İtandje, Larsson, İlhan Parlak, İlker Günaslan, Muhammed Ildız, Oktay Aydın, Şenol Can, Putsila.



Akhisar Belediyespor (8) - Bora Kök, Castro, Rodellega, Kadir Keleş, Mervan Çelik, Orhan Taşdelen, Vaz Te, Tolga Ünlü.



Atiker Konyaspor (7) - Abdülkerim Bardakçı, Meha, Ali Dere, Rangelov, Kaya Tarakçı, Mbamba, Mehmet Uslu.



Gençlerbirliği (7) - Kulusic, Aydın Karabulut, Ferhat Görgülü, Landel, Selçuk Şahin, Serdar Gürler, Palitsevich.



Aytemiz Alanyaspor (6) - Alican Şeker, Denir Vural, Efecan Karaca, Hayda Yılmaz, İsmail Aissati, Ayite.



Antalyaspor (5) - Mokaun, Rıdvan Şimşek, Fornezzi, Etame, Yekta Kurtuluş.



Kayserispor (4) - Mobiah, Murat Duruer, Samba Sow, Umut Bulut



Beşiktaş (3) - Tosic, Ömer Şişmanoğlu, Quaresma.



Galatasaray (3) - Chedjou, Hamit Altıntop, Sabri Sarıoğlu.



Fenerbahçe (3) - Emenike, Hasan Ali Kaldırım, Volkan Demirel.



Bursaspor (3) - Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Sivok.



Osmanlıspor (3) - Erdal Kılıçarslan, Muhammed Bayır, Webo



Trabzonspor (3) - Esteban, Mehmet Ekici, Akakpo.



Çaykur Rizespor (3) - Oboabona, Mehmet Akyüz, Orhan Ovacıklı.



Adanaspor (1) - Sabit Hakan Yılmaz.