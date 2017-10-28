T24 LogoT24 Logo
Spor

Sezon başında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder: İlk iki ayım çok zordu ama alışıyorum

"İtalya'da disiplin çok önemli; Süper Lig'le çok büyük farklar yok ama İtalya'da kalite daha fazla"

28 Ekim 2017 14:00

2017-18 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekibi Başakşehir'den İtalya'nın dev takımlarından Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder, ilk iki ayının çok zor geçtiğini ancak alışmaya başladığını söyledi.

İtalya Serie A'da futbolun Süper Lig'dekine göre daha zor olduğunu söyleyen ve henüz Roma formasıyla resmi bir maçta golü bulunmayan milli futbolcu, en kısa zamanda gol atmak istediğini aktardı. 

Goal'de yer alan habere göre genç futbolcu, İtalya'daki yaşamına alışmakta zorlandığını ama durumun daha iyiye gittiğini söyledi.

Sezon başında Başakşehir'den transfer edilen Cengiz, yeni takımında geçirdiği ilk aylarda beklenen performansın biraz altında kaldı.

Kulübün resmi yayın organına konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "Bu dört ay boyunca, özellikle ilk iki ay çok zordu. Yalnız yaşamaya alışkın değilim ama buraya tek başıma taşındım. Zor bir durumdu ama yavaş yavaş alışıyorum. Takım arkadaşlarımı tanımaya başladım. Her geçen gün daha iyiye gidiyor." sözlerini kullandı.

Roma'nın Crotone'yi 1-0 yendiği maçta bu sezon üçüncü defa ilk 11'de oynayan ve 64 dakika sahada kalan Cengiz, "İlk golünüzü atmak her zaman zordur ama umarım en kısa sürede bunu başaracağım. Benim için bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Cengiz, Serie A ile Süper Lig'i karşılaştırmasının istenmesi üzerine ise "İtalya'da disiplin çok önemli. İki lig de fiziki ligler ama Serie A biraz daha zor. Çok büyük farklar yok ama İtalya'da kalite daha fazla." ifadesini kullandı.

Genç yıldız adayının Roma'yla sözleşmesi 2022'ye dek sürüyor.

ETİKETLER

Cengiz ÜnderRomaTransferBaşakşehiralışıyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24