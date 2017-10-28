Sezon başında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder: İlk iki ayım çok zordu ama alışıyorum

2017-18 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekibi Başakşehir'den İtalya'nın dev takımlarından Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder, ilk iki ayının çok zor geçtiğini ancak alışmaya başladığını söyledi.

İtalya Serie A'da futbolun Süper Lig'dekine göre daha zor olduğunu söyleyen ve henüz Roma formasıyla resmi bir maçta golü bulunmayan milli futbolcu, en kısa zamanda gol atmak istediğini aktardı.

Goal'de yer alan habere göre genç futbolcu, İtalya'daki yaşamına alışmakta zorlandığını ama durumun daha iyiye gittiğini söyledi.

Sezon başında Başakşehir'den transfer edilen Cengiz, yeni takımında geçirdiği ilk aylarda beklenen performansın biraz altında kaldı.

Kulübün resmi yayın organına konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "Bu dört ay boyunca, özellikle ilk iki ay çok zordu. Yalnız yaşamaya alışkın değilim ama buraya tek başıma taşındım. Zor bir durumdu ama yavaş yavaş alışıyorum. Takım arkadaşlarımı tanımaya başladım. Her geçen gün daha iyiye gidiyor." sözlerini kullandı.

Roma'nın Crotone'yi 1-0 yendiği maçta bu sezon üçüncü defa ilk 11'de oynayan ve 64 dakika sahada kalan Cengiz, "İlk golünüzü atmak her zaman zordur ama umarım en kısa sürede bunu başaracağım. Benim için bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Cengiz, Serie A ile Süper Lig'i karşılaştırmasının istenmesi üzerine ise "İtalya'da disiplin çok önemli. İki lig de fiziki ligler ama Serie A biraz daha zor. Çok büyük farklar yok ama İtalya'da kalite daha fazla." ifadesini kullandı.

Genç yıldız adayının Roma'yla sözleşmesi 2022'ye dek sürüyor.