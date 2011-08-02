-SEZGÜN'ÜN İFADESİNE YARIN DEVAM EDİLECEK ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Ayşenur Sezgün'ün ifadesine yarın devam edilmek üzere ara verildi. Sezgün, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından yaklaşık 1 buçuk saat sorgulandı. Savcılık sorgusuna yarın devam edilmek üzere ara verilen Sezgün, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'ın, Ankara Sulh Ceza Mahkemelerine, tahliye istemiyle yaptıkları başvuruların reddedildiği öğrenildi.