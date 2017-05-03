Sezgi'nin katillerine ağırlaştırılmış müebbet

Antalya’da 2009 yılında uyuşturucu madde verilip tecavüz edilen, göğüs kafesi, ağzı ve burnunda kırıklar tespit edilen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt’ın ölümüyle ilgili 7 yıl sonra yargılanan sanıklardan Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar’ı, cinsel istismar eylemi sonucu Sezgi’nin ölümüne sebebiyet vermekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm etti. Ayrıca mahkeme iki sanığa cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 21’er yıl hapis cezası verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman'ın köşesine taşıdığı olayda Emine Karpi isimli sanığıa da ceza verildiğini belirterek "Bir de olayı örtbas etmek isteyen ve sanıklara yardımcı olan bir abla vardı. Emine Karpi ise, cinsel saldırıya yardım ve iştirak suçundan 20 yıl, Sezgi’yi hürriyetinden yoksun kılmaktan 8 yıl olmak üzere, tam 28 yıl yedi." diye yazdı.

Ayşe Arman'ın Hürriyet'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Hani bir Sezgi vardı...

Sezgi Kırıt.



Hatırlayacaksınız, tecavüz edilip, yakılıp, cesedi, çıplak arı kovanlarının yanına atılan küçük kız.



Kolunda çikletten ejderha dövmesi olan kız. Sonunda ruhu huzura erdi.



Bütün sanıklar hak ettikleri cezayı aldı! Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis!



Mahkeme heyeti, sanıklardan Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar’ı, cinsel istismar eylemi sonucu Sezgi’nin ölümüne sebebiyet vermekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm etti. Ayrıca bu iki canavara, cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 21’er yıl hapis cezası verdi.



Bir de olayı örtbas etmek isteyen ve sanıklara yardımcı olan bir abla vardı.



Emine Karpi ise, cinsel saldırıya yardım ve iştirak suçundan 20 yıl, Sezgi’yi hürriyetinden yoksun kılmaktan 8 yıl olmak üzere, tam 28 yıl yedi.



Hiçbir sanığın cezalarında indirim yapılmadı.



Bu davada Avukat Sibel Önder’e mücadelesi için teşekkür ederim.



Mahkeme heyetine de örnek olacak ve başkalarını caydıracak ölçüde cezalar verdiği için de tebrikler!!!