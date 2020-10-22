Sezgin Tanrıkulu'ndan 'ifade özgürlüğü' raporu: Haberleri en çok engellenen site T24, onu Sözcü ve Cumhuriyet izliyor!

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "2020 Ocak-Eylül Düşünceyi İfade Özgürlüğü İhlal Raporu"na göre, 2014 ve 2018 yılları arasındaki dört yıllık süre dikkate alındığında, haberi en çok engellenen siteler listesinde ilk sıralarda 585 ile T24, 580 ile Sözcü 549 haber ile Cumhuriyet geliyor.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "2020 Ocak-Eylül Düşünceyi İfade Özgürlüğü İhlal Raporu"nu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 50.02 puanla 154. sırada yer aldığı belirtildi.

Haberleri erişime engellenen haber sitelerine de yer verilen raporda, 2014 - 2018 yılları arasında 585 haberi engellenen T24, bu yıllar arasında ilk sırada yer aldı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) Engelli Web 2018 Raporunda erişime engellenen içeriklere dair yapılan analizine yer verilen raporda, 2018'de en çok engellenen haber sitelerinin sırasıyla Sözcü, ve Cumhuriyet olduğu aktarıldı.

2014 ve 2018 yılları arasındaki dört yıllık süre dikkate alındığında ise, haberi en çok engellenen siteler listesinde 585 ile T24, 580 ile Sözcü 549 haber ile Cumhuriyet'in geldiği bilgisi paylaşıldı.

İFÖD'ün BM 2020 Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Kapsamında hazırladığı Türkiye Raporu'nda ise, 2015'te toplamda yaklaşık 80 bin olan engellenmiş internet sitesinin, 2019 yılında yüzde 358 oranında artarak toplamda 288 bine ulaştığı belirtildi. 2006'da ise sadece dört sitenin engellendiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda "Engellenen haber içeriklerinin çoğunun siyasi liderlere, hükümete ve yönelik eleştirilerden oluşmaktadır" ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Rapora göre; 9 ayda en az 29 gazeteci, yayıncı, yazar mahkum oldu, 20 gazeteci tutuklandı, 57 gazeteciye soruşturma, dava açıldı, 65 gazeteci gözaltına alındı, 20 gazeteci ise saldırıya uğradı. 537 yayın için toplatma erişim engeli kararı alındı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 187 kişiye dava/soruşturma açıldı.

Raporda, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre 74, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin verilerine göre 124, Bağımsız Gazetecilik Platformu verilerine göre ise 89 gazetecinin halen cezaevinde olduğu belirtildi.

Raporda, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi üzerine Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yapılan açıklamada, son 3 ayda Türkiye'de en az 347 internet haberinin sansürlendiği bilgisine yer verildi. 2018 ve 2019 yıllarında 150'ye yakın yasak getirildiği, internet üzerinden engellenen ve silinen haber sayısının ise binlere ulaştığı belirtildi.

Raporda yer alan bilgiye göre, mahkemeler aracılığıyla alınan yayın yasağı sayısı 2010'da 4 iken, 2015'te 37'ye, 2018'de ise 164'e ulaştı. Sadece 2020'nin ilk dört ayında alınan ve RTÜK'ün internet sitesinde belirtilen yasaklar ise 40 civarında gerçekleşti.