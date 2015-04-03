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Sezgin Tanrıkulu, 'arabuluculuk için çağırdık ama gelmedi' açıklamasına cevap verdi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ölümden, cinayetten, şiddetten siyasi rant ummak namussuzluktur, şerefsizliktir" dedi

03 Nisan 2015 01:49

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Savcı Metin Kiraz'ın rehin alınmasıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun  "arabuluculuk için çağırdık ama gelmedi" açıklamasına tepki gösterdi.

Salihoğlu, Savcı Kiraz'ı rehin alan DHKC'lilerin Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istediğini belirtmiş, ilk ulaşıldığında geleceğini söyleyen Tanrıkulu'nun adliyeye gelmediğini ve telefonlara çıkmadığını vurgulamıştı. Yapılan yazılı açıklamada, kendisinden "avukat" olarak bahsedilen Tanrıkulu, Başsavcı'nın açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi. 

 

'Avukat değilim ve siyasi bir kimliğe sahibim'

 

Tanrıkulu'nun açıklaması şu şekilde: 

"Çağlayan olayından haberim olduğu an, ‘benim için en önemli şey insan hayatıdır’ diyerek elimden geleni yapacağımı belirttim. Ancak Başsavcı’nın sözlerinin aksine ben sadece ‘bir avukat’ değilim ve siyasi bir kimliğe sahibim. CHP Genel Başkan Yardımcısı kimliğim dolayısıyla benden bir talep varsa bu konuda muhatabım hükümettir. Hayat-memat meselelerinde başta iktidar olmak üzere bütün siyasetçilerin eşit sorumluluk alarak provokasyonları bertaraf etmesi beklenir. Ancak olay günü ismimin geçtiği andan itibaren hükümet tarafından şahsım ve partime yoğun bir saldırı başlamıştır."

"Bugüne dek siyaset öncesi ve siyasette yaşadığım tecrübeler, bu saldırının nereye vardırılacağını öngörmeme yeterliydi, yeterlidir. Nitekim eski Adalet Bakanı ismimin neden geçtiğini sorgularken, Başsavcı ‘neden gelmedi’ diyerek provokasyon öngörümüzü doğrulamıştır. Açıklamadaki, hem milletvekili kimliğimizi reddeden hem de hedef gösteren üslûp öngördüğümüz tuzağın gerçekliğini ortaya koymaktadır. Olaya müdahil olmamdan siyasi rant devşirmeyi planlayanlar, bu tutmayınca iki taraflı saldırıya başlamışlardır. Meselenin özeti budur. Ölümden, cinayetten, şiddetten siyasi rant ummak namussuzluktur, şerefsizliktir. Lanet olsun siyaseti insan hayatından üstün görenlere."

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