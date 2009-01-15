Sezgin-Lincoln gerginliği!



Galatasaray’ın kamp yapılan De Luxe Concorde Otel’de dün gerçekleştirilen barbekü partisi istenmedik gerginliklere ve krize sahne oldu.



Cimbom’un son dönemde yıldızı parlayan ve zaman zaman kaptanlık pazubandını da takan Cassio Lincoln, yemekten erken ayrılmak isteyince Futbol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin’in hışmına uğradı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, barbekü partisinde her şey normal başladı. Lincoln, önce Polat ile bir süre sohbet etti. G.Saray Başkanı Brezilyalı futbolcuya stres yüzünden yaşadığı saç kıran sorununu sordu. Polat’ın yanından ayrılan Lincoln, Sezgin’in yanına gitti. Lincoln, masada arkadaşlarıyla oturmayarak gitmek istediğini söyleyince olanlar oldu. Adnan Sezgin hemen Lincoln’e engel olarak "Sen bu takımın kaptanlarından birisin. Masada oturup arkadaşlarının yanında yer almalısın" dedi.



Medyadan protesto



Sezgin gitme isteğinde direten Brezilyalı futbolcuyu bir kenara çekerek ikna etmeye çalışırken tartışma sertleşti. Sezgin bunun üzerine kendilerini görüntüleyen bazı medya mensuplarına "Yeter artık çektiğiniz, oturun yemeğinizi yiyin" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine bazı basın mensupları barbekü partisini terk ederken, bazıları yemek yemeyip tepkisini dile getirdi.



Lincoln ise barbekü partisini önce terk etmemesine rağmen bir şey yemeden bir süre kaldıktan sonra odasına çıktı. Bugün Antalya kampını tamamlayıp İstanbul’a dönecek Galatasaray kafilesi, dünkü barbekü partisinin anısına toplu fotoğraf çektirdi. Bu sırada Lincoln de arandı, ancak odasına giden Brezilyalı fotoğraf çekimine gelmedi.



Keyifler kaçtı



Galatasaray’ın Antalya kampının son gününe girilirken neşeli başlayan barbekü partisi keyifsiz bitti. Lincoln ile Adnan Sezgin’in tartışması güne damgayı vurdu. Brezilyalı futbolcu toplu fotoğraf çekimine katılmayarak tepki gösterdi.