Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding ve iş ilişkileri hakkında neler biliniyor?

Haberin gündeme gelmesinden sonra ise Sezgin Baran Korkmaz, aktif olarak kullandığı Twitter hesabından: "Çayı koyun yeniden başlıyoruz..." yazıp "12 yaşında tam bu noktada bugünün temellerinin hayalini kurduğum nokta" sözüyle 2019'da boyacı tezgahı önünde çektirdiği fotoğrafı yeniden paylaştı.

Korkmaz, başka bir Twitter mesajında da "Siz boşverin yalanı dolanı arkadaşlar biz şirketimizin başında geleceği inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Büyük insanlar geleceği küçük insanlar dedikoduyu konuşur" dedi .

Kingston ailesi ve Lev Dermen hakkında neler biliniyor?

Kingston ailesi ABD'nin Utah kentinde faal olan "gizemli Mormon kültü The Order" olarak bilinen bir gruba mensup.

Aile, Utah merkezli Washakie Renewable Energy (Washekie) adlı yenilenebilir enerji şirketinin sahibi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Jacob Kingston, Baş Mali Yetkilisi, Jacob'un ağabeyi Isaiah Kingston. Anneleri Rachel Kingston ve Jacob Kingston 'ın karısı Sally de şirket adına işlem yapan isimlerdendi.

Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan olarak da biliniyor) şirketleri California merkezli bir iş insanı. Yakıt şirketi Noil Energy Group; Beverly Hills merkezli gayrimenkul yatırım şirketi SBK Holdings USA ve Nevada merkezli yakıt katkı maddesi şirketi Viscon International, Lev Aslan Dermen'e ait.

ABD mahkemelerinin belgelerine göre Dermen ve Kingstonlar 2010-2016 yılları arasında şirketleri aracılığıyla ABD Vergi Dairesi'nden yenilenebilir yakıt üretip sattıklarına dair sahte belgeler düzenleyerek 1 milyar dolardan fazla vergi indirimi talebinde bulundular.

Dosyaya göre, Dermen ve Jacob Kingston, 15 milyon galon biyoyakıtı ABD içine ve yabancı ülkelere gönderip geri getirerek, yenilenebilir yakıt üretip sattıklarına dair sahte belgeler düzenlediler. Panama ve Hindistan'ın dahil olduğu ülkelere "hammadde" etiketi veya "bitkisel yağ" etiketiyle aynı ürün ithal edilip yeniden ABD'ye getirildi.

Şirketler ayrıca, birçok farklı banka hesabı aracılığıyla 3 milyar dolardan fazla bir miktarı da yakıt alım satımı yapmış gibi gösterdiler.

Bu şekilde şirketler ABD Vergi Dairesi'nden haksız yere 511 milyon dolardan fazla vergi indirimi aldı.

Jacob ve Isaiah 21 milyon dolardan fazlasını SBK Holdings USA'e, 11 milyon dolardan fazlasını Dermen'in bir yakınına gönderdi. Jacob Kingston, bu paranın 1.8 mliyon dolarını Dermen'e 2010 model Bugatti Veyron model araba almak için kullandı. İki iş insanı, kromdan yapılma Lamborghini ve altından yapılma Ferrari dahil birbirlerine bir dizi hediye verdi.

Dermen ve Jacob Kingston, 3 milyon doları da Dermen'in Noil Energy Group şirketi aracılığıyla Utah'ın Sandy bölgesinde, Jacob ve eşi Sally için bir malikane almak için harcadı. Dermen, SBK Holdings USA aracılığıyla da California Huntington Beach'te 3.5 milyon dolarlık bir malikane aldı.

Bu harcamaların yanı sıra, 134 milyon dolar da, Kingstonların ifadelerinde belirttiği gibi, SBK Holding ile bağlantılı olduğu ifade edilen Türkiye'deki şirketlere gitti.

Sezgin Baran Korkmaz ve BoraJet satışı

Sezgin Baran Korkmaz'ın ihtilaflı iş ilişkilerinden biri, 2016 yılında hala ABD'de davası süren BoraJet'in satışıydı.

BoraJet'in eski sahibi ABD'de yaşayan iş insanı Yalçın Ayaslı, satışla ilgili "kapsamlı gasp" iddiasıyla Sezgin Baran Korkmaz ve şirketi adına ABD'nin New Hampshire eyaletinde dava açtı.

Ayaslı, 127 sayfalık dava dilekçesinde Korkmaz'ı havayolu şirketini "şiddet kampanyası, gasp ve mali suçlar" aracılığıyla BoraJet'in piyasa değerini düşüp "ölü fiyata" satın almakla suçladı. Ayaslı, hakkında yürütülen kampanyanın Türk medyasında "Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, terörist olduğuna dair yanlış iddiaların yer almasına neden olduğunu" söyledi.

Şikayet dilekçesinde, SBK Holding'in BoraJet'i satın almasında ama finansörler arasında Lev Aslan Dermen ile Kingstonların da bulunduğu öne sürülüyor.

Dava dilekçesinde Kingstonlar ve Dermen'in yanı sıra, Amerikan-Türk İş Konseyi'nin eski başkanı Ekim Alptekin'in de adı geçiyor.

Korkmaz ise courthousenews.com'un 21 Şubat 2019 haberinde iddiaları yalanlayıp "yanlış bir şey yapmadığını" söylemişti

Sezgin Baran Korkmaz ve Mueller soruşturması