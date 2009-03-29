Sezer'in oy sandığından CHP birinci çıktı

10.Cumhurbaşkanı Sezer ve Bakan Şimşek’in oy kullandığı sandıkta CHP birinci, AKP ikinci, MHP üçüncü çıktı.



Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oturan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in oy kullandığı sandıktan CHP birinci parti çıktı.



Alınan bilgiye göre, Sezer ve Şimşek'in oy kullandığı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şahin Sevin İlköğretim Okulu'ndaki 1109 numaralı sandıktan CHP birinci parti çıktı.



1109 numaralı sandıkta Gölbaşı Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'ye 89, AK Parti'ye 83, MHP'ye 75 oy çıktı.



Aynı sandıkta, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 112, AK Parti'ye 74, MHP'ye 70 oy verildi.



İl Genel Meclisi için ise CHP'ye 107, AK Parti'ye 70, MHP'ye 50 oy çıktı.



