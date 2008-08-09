Sezer'den TSK'ya destek

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Siyaseti beceremeyip askeri ve camiyi siyasetin içine çekmeye çalışmak, bu ülkeye, bu millete büyük bir haksızlık" dedi.

Zeki Sezer, partisinin Tokat İl Başkanlığınca Büyük Otel'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sırça köşklerden memleketi idare edeceğini sananların Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu söyledi.

AB ülkelerinin üreticilerine yıllık 40 milyar avro destek verdiğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu: "ABD kendi çiftçisine yıllık 60 milyar dolar vererek destek oluyor. Bu milletin dertlerinden uzak, işsizliğe çözüm bulmaktan uzak, emeklinin derdine çare bulmaktan uzak, üreticiyi desteklemekten uzak, ithalat yaptığımız ülkelerin üreticilerini destekliyorlar."

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen bebek ölümlerine de değinen Sezer, "Son günlerde Ankara Zekai Tahir Burak Doğumevi Hastanesinde 49 bebek yavrumuz doğar doğmaz öldü. Şimdi niye böyle diye bakıyoruz. Personel yetersiz, yatırım yetersiz. Yatırım olmayınca, yeterli personel istihdam

edilemeyince mikrop kapıyor çocuklar" diye konuştu.



Bu milletin ordusu, milletin bağrından çıktı

Son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasetin içine çekme, onu yıpratma girişimleri başladığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti: "Hani dedik ya milletin derdine çare bilemeyenler, o çareleri ortaya koyamayanlar başka şeylerle uğraşıyorlar. Efendim 'Ergenekon' diye bir dava var. Kimileri o vesile ile TSK'mızı başka şeylerin içindeymiş gibi göstermeye çalışıyor. Kimileri başka nedenlerle önünde engel gibi gördüğü için olsa gerek Türk Silahlı Kuvvetlerini başka başka şeylerin içine çekmeye çalışıyor. Bu milletin ordusu milletin bağrından çıkmıştır. Bu milletin ordusu üzerine düşen görevi her zaman layıkıyla yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta terörle ve sınır ötesi mücadelede yapmıştır."

Sezer, demokrasinin siyasetle olacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önce siyaset kendini düzeltecek. Asker üzerinden, cami üzerinden siyaset yaparak bu işler olmaz. Siyaseti beceremeyip askeri ve camiyi siyasetin içine çekmeye çalışmak, bu ülkeye, bu millete büyük bir haksızlık. Demokrasi içinde yürüyeceksek, siyaset çözecek, başkalarından

beklemeyeceğiz."

Zeki Sezer, daha sonra Sulusaray ilçesinde DSP'ye katılan kişilere parti

rozetini taktı. (aa)