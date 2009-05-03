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Politika

Sezer: Yeniden aday olmayı düşünmüyorum

DSP genel başkanlığı görevinden ayrılan Zeki Sezer, kurultayda tekrar aday olmayı düşünmediğini açıkladı

03 Mayıs 2009 03:00

DSP genel başkanlığı görevinden ayrılan Zeki Sezer, yapılacak kurultayda tekrar genel başkanlığa aday olmayı düşünmediğini açıkladı.

Eskişehir’de DSP il binasına partililerle vedalaşmaya giden Sezer, DSP’nin ülke birliğinin güvencesi olduğunu ileri sürdü. Partinin geleceğini CHP ile işbirliğinde görenlerin, büyümeyi sağlayamayacaklarını savunan Sezer, şunları söyledi:

“DSP, ülke birliğinin, bütünlüğünün güvencesidir. Zaman zaman düşük oy almışsa da, DSP varlığıyla Türkiye’nin umudu, geleceğidir. Sizler DSP’yi yücelteceksiniz. Gerçek kahramanlar sizlersiniz. Öyleyse kahramanları hiç kimse engelleyemez. Partinin geleceğini örneğin sadece CHP ile işbirliğinde görenler ise bu partinin büyümesini sağlayamazlar. Ülke yönetiminde mandacılığa geçit vermeyenler, DSP yönetimde de herhalde böyle davranacaktır. Ben genel başkanlıktan ayrıldım ama demokratik solcu öleceğim. Herhangi bir yerde herhangi bir kademede görev düşerse, genel başkanlığı kastetmiyorum, partiye ve ülkeye 20 yıllık deneyimle ve yüreğimle katkı vermeye devam edeceğim. Ben aday olmayı düşünerek ayrılmadım. Aday olmamak düşüncesindeyim.”

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