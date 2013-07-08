Sezer Öztürk resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Sezer Öztürk'ü 3 yıllığına renklerine bağladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla el sıkışan siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli kulübe bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Kulüp, Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Michael Eneramo ile görüşmelere başladığını da borsaya bildirdi.



Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1,5 milyon Euro ödeme yapacak.

Sezer Öztürk ise 3 yılda toplam 3 milyon Euro alacak.

Sezer Öztürk, ilk sezonunda 900 bin Euro, ikinci sezon için 1 milyon Euro ve son sezon için de 1,1 milyon Euro garanti ücret alacak.

Sezer'e, ayrıca her sezonda 12 bin 500 Euro maç başı ücret ödenecek.



Eneramo da açıklandı



Beşiktaş, Sezer Öztürk ve Fenerbahçe ile anlaştığını açıklamasının ardından bir transferi daha borsaya bildirdi.

Sivasspor'un golcüsü Michael Eneramo ile görüşmelere başlandığını borsaya bildiren siyah-beyazlılar, Nijeryalı oyuncunun transferinde de mutlu sona çok yakın.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Futbolcu Michael Eneramo'nun transferi için oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.