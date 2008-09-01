Sezer: iftçi ve köylünün durumu çok kötü

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Çiftçi ve köylünün durumu çok kötü" dedi. Sezer, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, hükümetin tarım politikasını eleştirdi.

En kısa sürede çiftçiye ve köye dönük bir programın ortaya konulması gerektiğini ifade eden Sezer, kalkınmanın mutlaka köyden ve köylüden başlaması gerektiğini söyledi.

Sezer, özellikle köylünün durumunun diğer tüm kesimlere göre sıkıntılı olduğunu savunarak, 'Ürün alım fiyatlarının sırça köşklerde yapılmasının yanlış olduğunu gördük.



Çiftçi ve köylünün durumu çok kötü... Büyük bir tarım reformu gerçekleştirilmeli. Tarımsız bir gelecek söz konusu olmadığına göre, tarımı gözden çıkarma hakkımız da yok" diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin kendi çiftçisine verdiği desteğin Türk çiftçisine de verilmesi gerektiğini belirten Sezer, "Gübre ve mazotta çiftçiye sübvansiyon verilmesi, bunun yanı sıra teknolojik destek sağlanması artık zorunludur.

Kısaca, köye dönük bir bakış, bir program ortaya koymalıyız" şeklinde konuştu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer de parlamentoda tarım ve köylünün sıkıntılarını yakından bilen ve sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek milletvekillerinin bulunması gerekliliğine işaret etti.

Ergezer, "İktidar olduğunuzda beyin takımını seçebilirsiniz ama milletvekilleriniz köylünün ve çiftçinin sorunlarını iyi bilmeli" dedi.