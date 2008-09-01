T24 LogoT24 Logo
Politika

Sezer: iftçi ve köylünün durumu çok kötü

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, ürün alım fiyatı kararlarının, sırça köşklerde alınmasının yanlış olduğunun görüldüğünü söyledi

01 Eylül 2008 03:00

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Çiftçi ve köylünün durumu çok kötü" dedi. Sezer, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, hükümetin tarım politikasını eleştirdi.

En kısa sürede çiftçiye ve köye dönük bir programın ortaya konulması gerektiğini ifade eden Sezer, kalkınmanın mutlaka köyden ve köylüden başlaması gerektiğini söyledi.

Sezer, özellikle köylünün durumunun diğer tüm kesimlere göre sıkıntılı olduğunu savunarak, 'Ürün alım fiyatlarının sırça köşklerde yapılmasının yanlış olduğunu gördük.

Çiftçi ve köylünün durumu çok kötü... Büyük bir tarım reformu gerçekleştirilmeli. Tarımsız bir gelecek söz konusu olmadığına göre, tarımı gözden çıkarma hakkımız da yok" diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin kendi çiftçisine verdiği desteğin Türk çiftçisine de verilmesi gerektiğini belirten Sezer, "Gübre ve mazotta çiftçiye sübvansiyon verilmesi, bunun yanı sıra teknolojik destek sağlanması artık zorunludur.

Kısaca, köye dönük bir bakış, bir program ortaya koymalıyız" şeklinde konuştu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer de parlamentoda tarım ve köylünün sıkıntılarını yakından bilen ve sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek milletvekillerinin bulunması gerekliliğine işaret etti.

Ergezer, "İktidar olduğunuzda beyin takımını seçebilirsiniz ama milletvekilleriniz köylünün ve çiftçinin sorunlarını iyi bilmeli" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24