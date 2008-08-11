Sezer Huysuz da elendi

Tempo24-



Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların üçüncü gününde tatamiye çıkan Sezer Huysuz, ilk turda Avustralyalı rakibi Dennis Iverson'ı 2 dakika 26 saniyede ipponla yenerek ikinci tura yükseldi.



İkinci turda ev sahibi Çin'in sporcusu Rijigawa Si ile karşılaşan Sezer Huysuz, rakibine sayıyla yenilerek ilk 2'ye girme şansını yitirdi. Bronz madalya şansını sürdürebilmesi için yenildiği rakibi Çinli Rijigawa Si'nin, üçüncü turdaki rakibini yenmesini bekleyen Sezer Huysuz, Çinli sporcunun Tacikistanlı Rasul Boqiev'e yenilmesiyle, represaj müsabakalarına da katılamayarak, Pekin'e veda etti.



Müsabakaya sağ ayak tarak kemiği bandajlı olarak çıkan Sezer Huysuz, son bölümde sakatlanarak, tatamiyi sekerek terk etti. Sezer Huysuz'un müsabakalarını Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay da izledi.