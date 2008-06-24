T24 LogoT24 Logo
Politika

Sezer ekibine tasfiye

Çankaya'da Sezer'den kalma personelin sözleşmeleri yenilenmiyor, bazıları başka yere kaydırılıyor. Yeni personel için lojmanların tahliyesi istendi

24 Haziran 2008 03:00

Sezer döneminin Köşk personeli bir bir değişiyor. Sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenmiyor, emekli olmayan veya istifa etmeyenler bakanlıklara kaydırılıyor. Sezer’in akrabasının da sözleşmesi feshedildi

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden bir yıl geçmeden, 10. Cumhurbaşkanı Sezer döneminde Köşk’te görev yapan bürokratlar bir bir değişmeye başladı. Köşk’te sessiz sedasız yaşanan kan değişiminden, en fazla sözleşmeli personel etkilendi. Sezer görevdeyken emekli olan ve sözleşmeli çalışan 15 kişinin sözleşmeleri yenilenmedi ve işlerine son verildi. Bazılarının Köşk’le ilişkileri kesilerek çeşitli bakanlıklara kaydırıldı. Mayıs ayında 25 kişinin Bayındırlık Bakanlığı’na kaydırıldığı, haziranda bu sayının 50 olduğu öğrenildi.

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra sözleşmesine son verilenler arasında, Sezer’in akrabası, Materyal Toplama Arşiv ve Dağıtım Şube Müdürü Oktay Berkkan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürü Vesile Demiriz, Basın Merkezi Müdürü Figen Türkvan, Foto Film Şube Müdürü Bülent Hiçyılmaz, İstanbul Köşk Müdürü Doğan Uçar ile Sosyal Hizmetler Müdürü ve Yardımcısı, Güvenlik Şube Müdürü ve Başyaver emrinden emekli iki astsubay da bulunuyor.

LOJMANLAR BOŞALTILIYOR

Boşalan kadrolara yapılan atamalar, lojman sorununu da beraberinde getirdi. Yeni personele lojman tahsisi için harekete geçen Çankaya yetkilileri, lojmanlarda 15 yılını dolduran Köşk çalışanlarından okulların tatile girmesinin ardından evlerini boşaltmalarını istedi.

Sezer’in görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu emekliye ayrılmıştı. Basın Danışmanı Metin Yalman ve Sezer’in göreve getirdiği Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Alparslan Nazlıoğlu, Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı Reşat Şamiloğlu ise Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesiyle istifalarını vermişti. Gül’ün göreve gelmesinin ardından DDK üyelerinin tamamı değişmişti.

Sezer’in Koruma Müdürlüğü’nü yürüten Serhat Kerman’ın kadrosu da Emniyet Teftiş Kurulu’na kaydırılmıştı. Gül’ün seçilmesinden sonra istifa edenler arasında, Demirel ve Sezer dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Başdanışmanlığı görevini yürüten eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Nezihi Çakar da bulunuyor. Çakar’ın yerine henüz atama yapılmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24