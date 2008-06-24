Sezer ekibine tasfiye

Sezer döneminin Köşk personeli bir bir değişiyor. Sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenmiyor, emekli olmayan veya istifa etmeyenler bakanlıklara kaydırılıyor. Sezer’in akrabasının da sözleşmesi feshedildi



Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden bir yıl geçmeden, 10. Cumhurbaşkanı Sezer döneminde Köşk’te görev yapan bürokratlar bir bir değişmeye başladı. Köşk’te sessiz sedasız yaşanan kan değişiminden, en fazla sözleşmeli personel etkilendi. Sezer görevdeyken emekli olan ve sözleşmeli çalışan 15 kişinin sözleşmeleri yenilenmedi ve işlerine son verildi. Bazılarının Köşk’le ilişkileri kesilerek çeşitli bakanlıklara kaydırıldı. Mayıs ayında 25 kişinin Bayındırlık Bakanlığı’na kaydırıldığı, haziranda bu sayının 50 olduğu öğrenildi.



Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra sözleşmesine son verilenler arasında, Sezer’in akrabası, Materyal Toplama Arşiv ve Dağıtım Şube Müdürü Oktay Berkkan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürü Vesile Demiriz, Basın Merkezi Müdürü Figen Türkvan, Foto Film Şube Müdürü Bülent Hiçyılmaz, İstanbul Köşk Müdürü Doğan Uçar ile Sosyal Hizmetler Müdürü ve Yardımcısı, Güvenlik Şube Müdürü ve Başyaver emrinden emekli iki astsubay da bulunuyor.



LOJMANLAR BOŞALTILIYOR



Boşalan kadrolara yapılan atamalar, lojman sorununu da beraberinde getirdi. Yeni personele lojman tahsisi için harekete geçen Çankaya yetkilileri, lojmanlarda 15 yılını dolduran Köşk çalışanlarından okulların tatile girmesinin ardından evlerini boşaltmalarını istedi.



Sezer’in görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu emekliye ayrılmıştı. Basın Danışmanı Metin Yalman ve Sezer’in göreve getirdiği Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Alparslan Nazlıoğlu, Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı Reşat Şamiloğlu ise Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesiyle istifalarını vermişti. Gül’ün göreve gelmesinin ardından DDK üyelerinin tamamı değişmişti.



Sezer’in Koruma Müdürlüğü’nü yürüten Serhat Kerman’ın kadrosu da Emniyet Teftiş Kurulu’na kaydırılmıştı. Gül’ün seçilmesinden sonra istifa edenler arasında, Demirel ve Sezer dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Başdanışmanlığı görevini yürüten eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Nezihi Çakar da bulunuyor. Çakar’ın yerine henüz atama yapılmadı.

