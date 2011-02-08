T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sezen ve Tarkan’dan senfonik destek

Perver, Kürt açılımına katkı sağlamak amacıyla, TRT Şeş’ten naklen yayınlanmak üzere, bir filarmoni orkestrasıyla konser vermeyi önerdi.

08 Şubat 2011 02:00

T24 - Almanya’nın Köln Kenti’ne giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, kaldığı otelde ziyaret eden Kürt sanatçı Şivan Perver, Kürt açılımına katkı sağlamak amacıyla, TRT Şeş’ten naklen yayınlanmak üzere, bir filarmoni orkestrasıyla konser vermeyi önerdi.

Perver, konserin kadrosu için de “Sezen Aksu veya Tarkan olabilir, Sertab Erener’in de sesi uygun. Ben Türkçe söylerim, onlar da Kürtçe, fena mı olur” dedi. Perver’in çağrısına Sezen Aksu ve Tarkan olumlu yanıt verdi. Tarkan, “Herkesin el ele vermesi gerektiği dünyanın ve insanlığın şu zorlu zamanlarında, Sayın Şivan Perver ile barış ve sevgi için, bütünlüğün refahı için böyle bir müzikal projede yer alabilirim” dedi.


Nezaket göstermişler

Sezen Aksu da konser projesinde adının geçmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: “Haberi Hürriyet’ten okudum. Şu anda yoğun bir albüm çalışması içindeyim. Konuyla ilgili bana ve çalışma arkadaşlarıma henüz resmi bir davet gelmedi. Ama beni böyle bir proje içinde görmeleri bana çok mutluluk verdi. Nezaket göstermişler, çok teşekkür ediyorum.”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24