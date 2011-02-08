Sezen ve Tarkan’dan senfonik destek

T24 - Almanya’nın Köln Kenti’ne giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, kaldığı otelde ziyaret eden Kürt sanatçı Şivan Perver, Kürt açılımına katkı sağlamak amacıyla, TRT Şeş’ten naklen yayınlanmak üzere, bir filarmoni orkestrasıyla konser vermeyi önerdi.



Perver, konserin kadrosu için de “Sezen Aksu veya Tarkan olabilir, Sertab Erener’in de sesi uygun. Ben Türkçe söylerim, onlar da Kürtçe, fena mı olur” dedi. Perver’in çağrısına Sezen Aksu ve Tarkan olumlu yanıt verdi. Tarkan, “Herkesin el ele vermesi gerektiği dünyanın ve insanlığın şu zorlu zamanlarında, Sayın Şivan Perver ile barış ve sevgi için, bütünlüğün refahı için böyle bir müzikal projede yer alabilirim” dedi.





Nezaket göstermişler



Sezen Aksu da konser projesinde adının geçmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: “Haberi Hürriyet’ten okudum. Şu anda yoğun bir albüm çalışması içindeyim. Konuyla ilgili bana ve çalışma arkadaşlarıma henüz resmi bir davet gelmedi. Ama beni böyle bir proje içinde görmeleri bana çok mutluluk verdi. Nezaket göstermişler, çok teşekkür ediyorum.”







